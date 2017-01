L'eau du robinet est globalement de bonne qualité en Côte-d'Or mais de gros points noirs subsistent dans le département!

"L'UFC - Que Choisir 21" qui a passé au peigne fin les réseaux de distribution des communes du département estime que près de 98% des habitants peuvent boire l'eau du robinet en toute confiance. Cela dit des polluants sont encore trop souvent présents dans cette eau à des degrés plus ou moins graves

Quelle est la qualité de l'eau du robinet dans votre commune? Pour le savoir consultez la carte interactive que l'association de consommateurs "UFC - Que Choisir" vient de publier (voir le lien au bas de cet article)! L'ensemble des 36 mille communes françaises ont été passées au crible à la recherche de 50 polluants. Une enquête réalisée à partir des résultats officiels du ministère de la santé. Au niveau national, c'est un satisfecit, puisque selon ce travail l'eau distribuée 95,6% de l'eau qui est distribuée est conforme aux recommandations du Ministère de la Santé.

En Côte-d'Or c'est encore mieux

Selon l'antenne départementale de "l'UFC - Que Choisir" 48 communes -essentiellement rurales- ont une eau touchée par des polluants d'origine agricole: nitrates (26 communes) et pesticides (22 communes). Et 179 livrent à leurs usagers une eau contaminée au plomb (parmi elles Dijon), au nickel (c'est le cas de Montbard par exemple) et au cuivre. La faute à des canalisations trop vétustes ou abîmées.

Pierre Guille président de l'UFC - Que Choisir de Côte-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

Le cas de Bussières et de Busserotte-et-Montenaille

Parmi les gros points noirs qui subsistent dans le département et sur lesquels "l'UFC - Que Choisir" de Côte-d'Or souhaite mettre la pression sur deux villages: Bussières et Busserotte-et-Montenaille dans le canton d'Is-sur-Tille à 50 km au Nord de Dijon. Suite à un différend politique entre élus rien n'est fait pour mettre fin à une pollution de l'eau aux pesticides et aux herbicides. Une pollution vraisemblablement due aux activités agricoles. Pollution qui enquiquine régulièrement la vie des 70 habitants depuis des années.

Des habitants se rebiffent

Certains habitants de ces deux villages ont saisi "l'UFC Que Choisir" qui par un courrier en date du 7 janvier, les met en demeure d'apporter rapidement des réponses curatives sur le réseau intercommunal. L'association entend qu'un arrêté soit pris pour carrément interdire la consommation de l'eau du robinet et que des distributions d'eau en bouteilles soient organisées. "L'UFC - Que Choisir" souhaite également "des mesures de protection du captage et de prévention des pollutions diffuses agricoles". Les deux élus ont deux mois pour préciser les mesures qu'ils entendent mettre en oeuvre.

"Si rien n'est fait nous irons en justice"

Dans un communiqué l'association précise: "passé ce délai, et du fait de la trop longue mise en danger de la santé des utilisateurs de cette eau non conforme, l'association engagera une procédure judiciaire à l'encontre des maires, autorités gestionnaires du service public de l'eau et de l'Etat chargé du contrôle".

Dans le village de Busserotte-et-Montenaille les habitants ne boivent pas l'eau du robinet malgré les dernières analyses de l'ARS qui montrent une tendance à l'amélioration © Radio France - Thomas Nougaillon

Busserotte-et-Montenaille: dans ce village magnifique, en pleine nature, l'eau du robinet est régulièrement impropre à la consommation © Radio France - Thomas Nougaillon

Retrouvez la carte interactive de "l'UFC - Que Chosir" ici pour savoir si l'eau du robinet est bonne ou pas dans votre commune.