L'eau du robinet gratuite bientôt mise en place dans la métropole de Montpellier

L'eau du robinet sera bientôt gratuite pour 13 communes de la métropole de Montpellier. C'est ce que veut mettre en place René Revol, le vice-président de la métropole en charge de l'eau. Ce lundi 7 novembre, il a fait visiter l'usine de captage des eaux de la source du Lez à Gabriel Amard, député du Rhône.

Il est le porteur d'une proposition de loi qui vise à instaurer la gratuité de 50 litres d'eau au robinet du domicile principal par jour et par personne sans conditions de ressources. Les deux députés héraultais de la NUPES Sébastien Rome et Sylvain Carrière étaient aussi sur place. Ils soutiennent le projet de loi.

Taxer les entreprises qui commercialisent l'eau en bouteille

Gabriel Amard, député du Rhône, était donc dans l'Hérault ce lundi. Il est porteur du projet de loi qui vise à instaurer la gratuité de 50 litres d'eau au robinet du domicile principal par jour et par personne. Comment financer cette gratuité de l'eau pour tous ? "Nous proposons qu'une taxe soit mise en place sur l'embouteillage de l'eau en plastique." **En taxant ces entreprises,**un fond pourrait être créé et réparti entre les communes françaises.

Sa proposition de loi vise également à instaurer la gratuité des compteurs aux domiciles principaux et la mise en place de fontaines publiques d’eau potable dans toutes les communes de France, des bains‑douches publics et des toilettes publiques pour les grosses communes.

Sylvain Carrière, René Revols, Gabriel Amard et Sébastien Rome en visite à la source du Lez. © Radio France - Morgane Guiomard

15 000 litres d'eau gratuits par an et par foyer dans la métropole de Montpellier

René Revol, vice-président de la métropole de Montpellier en charge de l'eau soutient cette proposition de loi. Il veut déjà mettre en place une tarification sociale et économique de l'eau dans la métropole dès 2023. Elle sera débattue et votée le 5 décembre prochain par le conseil de métropole et le conseil administratif de la régie des eaux.

L'objectif est de rendre gratuits 15 000 litres d'eau par an pour chacun des foyers des 13 communes qui font partie de la régie de la métropole. À savoir : Montpellier, Grabels, Juvignac, Montferrier-sur-Lez, Jacou, Vendargues, Le Crès, Villeneuve-lès-Maguelone, Pérols, Lattes, Sussargues, Saint-Brès, et Prades-le-Lez . Ainsi que Murviel-lès-Montpellier à partir du mois de janvier 2023.

"Ceux qui consomment de l'eau de manière dispendieuse contribueront à financer la régie." — René Revol, vice-président en charge de l'eau à la métropole de Montpellier

René Revol, vice-président de la métropole en charge de l'eau explique concrètement ce qui doit être mis en place à partir de l'année prochaine si c'est voté en décembre. "Les quinze premiers mètres cube d'eau seront gratuits pour tous, pour tous les compteurs individuels." Et pour les foyers qui consommeront plus d'eau, "il y aura une tarification progressive."

René Revol précise : "qu'il s'agit de ceux qui utiliseront l'eau de manière dispendieuse. Vous savez que je connais des ménages de quatre personnes qui consomment entre 80 et 100 mètres cubes d'eau par an. Ce qui est tout à fait raisonnable. Et j'en connais d'autres, dans des zones résidentielles, qui dépensent plus de 150 mètres cubes d'eau par an. Eux, ils paieront plus cher le mètre cube et le tarif sera progressif."

De l'eau gratuite au robinet des habitants de la métropole de Montpellier dès 2023

Gabriel Amard prévoit de financer la gratuité de l'eau pour tous en taxant les grandes entreprises qui commercialisent l'eau en bouteille. Mais comment compte faire la métropole de Montpellier pour financer son projet qui doit être mis en place en 2023 ? René Revol, assure "qu'en passant en régie, nous avons contribué à faire beaucoup d'économies puisque nous ne payons ni actionnaire, ni impôts sur les sociétés, ni frais de siège. Nous ne sommes pas des sous traitants et donc nous avons fait faire énormément d'économies."

Il développe : "la régie des eaux a pu montrer qu'avec un prix de l'eau plus faible on a multiplié par cinq les investissements annuels sans nous endetter à cette étape. On va profiter de cet excédent pour faire cette tarification. Mais il faut bien comprendre qu'avec la tarification progressive que nous avons imaginé, la recette de la régie augmente. Simplement, ceux qui consomment de l'eau de manière dispendieuse contribueront à financer la régie."

Le schéma du captage de l'eau dans la métropole de Montpellier à l'usine de captage des eaux de la source du Lez. © Radio France - Morgane Guiomard

Pour connaitre le détail de cette tarification progressive, il faudra attendre le 5 décembre. Moment où ça sera débattu en conseil de métropole et conseil administratif de la régie des eaux. La métropole de Montpellier, en lien avec la Caf de l'Hérault, a d'ores et déjà voté qu'un chèque d'une vingtaine d'euros sera accordé à des familles qui correspondent à certains critères sociaux pour les aider à payer leur facture d'eau en début d'année 2023.

