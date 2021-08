12.000 habitants de 19 communes du Pays-Haut et de la Meuse ne peuvent consommer l'eau du robinet jusqu'à nouvel ordre. Elle doit être contrôlée suite à une rupture d'une canalisation à Mercy-le-Bas (Meurthe-et-Moselle). De l'eau en bouteille sera distribuée aux personnes concernées.

L'eau du robinet impropre à la consommation pour 12000 habitants du Pays-Haut et de la Meuse

Si vous vivez dans une des 19 communes concernées (lire ci-dessous), ne buvez pas et ne vous lavez pas non plus avec l'eau sortant de votre robinet.

Elle doit être contrôlée avant d'être déclarée à nouveau propre à la consommation suite à la rupture d'une canalisation se trouvant sous la rivière Pienne, à Mercy-le-Bas (Meurthe-et-Moselle) dans la nuit du 18 au 19 août. Les premières analyses auront lieu ce vendredi 20.

33 palettes d'eau en bouteille attendues

Deux premières palettes de packs d'eau ont été réceptionnés ce jeudi par le syndicat intercommunal des eaux de Pienne (SIEP), propriétaire de la canalisation. Un semi-remorque avec 33 palettes est attendu ce vendredi matin, de quoi fournir deux litres à chaque personne concernée. Vous pouvez vous rapprocher de votre mairie, ou joindre la ligne d'astreinte du SIEP, au 03 82 21 00 98, pour vous renseigner.

Sur les lieux de la rupture, les travaux sont compliqués par le niveau de la Pienne, supérieur cette année pra rapport aux précédentes. Dans certains foyers, l'alimentation a été coupée car plus aucune goutte ne pouvait sortir de la station de pompage de Mercy-le-Bas et car les réservoirs (châteaux d'eau) ont subi une forte demande. Le problème de l'alimentation devrait être vite résolu, en attendant l'autorisation de consommation.

Les communes concernées