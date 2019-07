"L'eau du robinet n'est pas bonne" : à Argenton-sur-Creuse, la station de traitement d'eau va être modernisée

Jusqu'en juin 2020, des travaux vont permettre de moderniser et d'agrandir la station de traitement d'eau d'Argenton-sur-Creuse. Les travaux vont coûter plus de 4 millions d'euros. Le prix de l'eau va donc augmenter de 21 centimes par mètre cube d'eau dès l'an prochain.

Argenton-sur-Creuse, France

Construite dans les années 1960, la station de traitement d'eau de la Grave, à Argenton-sur-Creuse, a bien besoin de travaux. Le bâtiment existant va être modernisé, un autre va sortir de terre. Et surtout, deux immenses bassins vont être creusés. Ils permettront d'avoir entre trois et quatre jours de stock d'eau potable, en cas de pollution détectée dans la Creuse.

Le matériel va être remplacé. Celui actuellement utilisé est jugé vétuste. Il y a parfois des pannes. "Ces travaux sont indispensables. Le système de traitement devenait obsolète et on n'arrivait plus à répondre aux besoins des consommateurs", admet Maurice Bonnet, adjoint au maire d'Argenton-sur-Creuse, en charge notamment de l'urbanisme.

4 millions d'euros de travaux

À partir de juin 2020, l'eau sera ultra-filtré. Elle a toujours été potable, il n'y a jamais eu de problème de santé publique. Mais les Argentonnais sont formels : l'eau du robinet n'a pas un très bon goût. "Ah, elle n'est pas bonne, je ne la bois pas !", s'exclame Monique. "Pourtant, avant, je consommais beaucoup d'eau du robinet mais ici, à Argenton-sur-Creuse, je ne le fais pas. Je préfère acheter des bouteilles d'eau", explique cette habitante.

Et quand on fait couler l'eau, il y a parfois des surprises. "Quand on prend un bain, ça sort une eau marron. Ça ne donne pas envie d'aller dans le bain. On attend et on change l'eau", rigole Tony. Sans compter que cette eau très chlorée est "agressive pour les canalisations".

La nouvelle station de traitement d'eau sera en service à partir de juin 2020 © Radio France - Jérôme Collin

Les travaux entamés doivent se terminer en juin 2020. Ils vont coûter 4 millions d'euros, dont 3 millions à la charge de la commune d'Argenton-sur-Creuse. La municipalité a fait le choix de contracter un prêt. Ces travaux ne seront pas indolores sur le prix de l'eau pour les habitants. "Globalement, il y a une hausse assez conséquente", reconnaît Maurice Bonnet. "Les prix vont augmenter de 21 centimes par mètre cube d'eau à partir de 2020. Mais il faut savoir que depuis 2014, les prix avaient baissé donc ça reste correct", estime l'adjoint au maire.