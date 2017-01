L'eau est de bonne qualité en Mayenne, quelques petits soucis dans le sud et le nord-est du département

En Mayenne, on peut boire de l'eau du robinet en toute confiance. Résultat d'une étude de l'association de consommateurs UFC-Que Choisir. En France, près de 3 millions de personnes reçoivent une eau polluée.

Selon l'UFC-Que Choisir, 97% des Mayennais boivent de l'eau de bonne qualité tout au long de l'année. De gros efforts sont en effet fournis pour la dépolluer avant qu'elle ne coule dans votre cuisine. Plus d'un milliard d'euros est dépense chaque année pour la traiter et ces frais sont, en très grande partie, payés par les consommateurs sur leurs factures.

Des traces de pesticides et de nitrates

Pour cette étude, l'association s'est basée sur plusieurs critères : polluants agricoles, paramètres bactériologiques et chimiques. Tous les voyants ou presque sont au vert en Mayenne. Il y a, cela dit, une trentaine de communes où l'eau est jugée "médiocre". Elle reste consommable malgré tout mais ça peut créer quelques désagréments. C'est le cas dans le sud du département, dans la région de Craon, et dans plusieurs villages du Pays de Pail. Ce sont les pesticides et les nitrates, utilisés dans l'agriculture, qui en sont responsables. Vous pouvez localiser ici, sur le site de l'UFC-Que Choisir, votre commune pour connaître la qualité de l'eau que vous buvez.