"C'est un accident. 24 ans, c'est dur" témoigne un agriculteur après la noyade d'un pêcheur en Dordogne

"J'étais dans ma fraiseraie, j'avançais le petit tracteur et je chargeais les arceaux sur la remorque quand le jeune est arrivé à la grande course", témoigne Gilles Chevreux, fraisiculteur à Lacropte. Jeudi 10 mai en fin d'après-midi, un jeune homme de 24 ans est mort noyé alors qu'il pêchait avec son meilleur ami dans un étang juste en contrebas de l'exploitation de l'agriculteur. Les secours n'ont pas réussi à le réanimer.

Son ami court prévenir l'agriculteur

Le jeune homme habitait à Cendrieux, juste à côté de Lacropte. Et ici, tout le monde le connaissait. Il pêchait souvent, avec son ami, selon la maire de la commune Claudine Faure. Jeudi, ils sont allés pêcher dans ce petit étang privé, caché dans les sous-bois. Il y en a plusieurs dans le coin, ce sont des anciens bassins d'irrigation agricoles.

Ils se sont installés chacun d'un côté de la rive. Le jeune homme attrape un poisson et le montre, au loin, à son ami. Quelques secondes après, il tombe dans l'eau. Son ami l'appelle plusieurs fois, se précipite de l'autre côté de la rive, et comme il ne sait pas nager, il court vers Gilles Chevreux, le fraisiculteur, qui était dans son champ juste à côté. "J'ai vite pris la course et je suis allé directement à l'étang. Là, il n'y avait plus rien. Plus aucune eau qui remuait, rien, dans les trois minutes à peine", explique l'agriculteur.

"On se demande ce qui s'est passé"

"On se demande ce qui s'est passé parce que c'est un garçon qui nageait très très bien. Et pourtant l'eau était stagnante, il ne s'est pas débattu. Il est tombé à l'eau", témoigne le fraisiculteur. Il a appelé les pompiers qui selon lui sont arrivés en quinze minutes. Le fils de Gilles Chevreux est pompier à Vergt, et il a pu retrouver l'emplacement exact de l'étang grâce aux indications de son père.

L'agriculteur connaissait bien le jeune homme : ils chassent ensemble, plusieurs fois par an, et c'est un bon ami de son fils. "C'est un accident. 24 ans, c'est dur", souffle Gilles Chevreux.

Le parquet de Périgueux a ouvert une enquête pour recherche des causes de la mort, afin de déterminer plus précisément les causes du décès du jeune pêcheur.