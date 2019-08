INFO FRANCE BLEU - L'eau minérale de Luchon retirée de la vente

Info France Bleu Occitanie : les bouteilles d'eau de Luchon ne sont plus commercialisées depuis une semaine. L'eau ne peut plus être vendue sous le nom "Eau minérale naturelle de Luchon" parce que sa composition fluctue et ne correspond plus forcément avec ce qui est écrit sur l'emballage.