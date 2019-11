Si vous habitez sur Viersat et Lepaud, préparez-vous ; l'eau risque d'être coupée ce mercredi. Des travaux doivent avoir lieu sur le réseau d'eau potable.

L'eau potable coupée sur Viersat et Lépaud ce mercredi

Creuse, France

Attention si vous habitez sur Viersat et Lepaud ! L'eau potable doit être coupée dans plusieurs villages, pour cause de travaux sur le réseau de distribution, de 8 heures à 18 heures.

Sur Viersat, cela concerne les villages de Le Faux, Lascaux, L’Age Soussac, Puy Bardin, La Maison Rouge, Le Deveix, Les Borderies, Basse Combraille et Le Genet. Et sur Lepaud, les villages de Chabassière, le Breuil, Le Vert, La Souvolle, La Borie et La Chapelle.

Ces communes sont desservies par le syndicat d'eau potable de Gouzon.