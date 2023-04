L'eau potable rétablie chez les 1.200 habitants de Dordogne après 48 heures de coupure

C'est la fin de la galère pour les 1.200 habitants de Jumilhac-le-Grand en Dordogne. L'eau coule de nouveau depuis 19 heures ce jeudi, dans les canalisations, après presque 48 heures de coupure. Cependant, pendant 24 heures et jusqu'à ce vendredi soir, les habitants sont invités à ne boire que de l'eau minérale, le temps de réaliser des contrôles sur la qualité de l'eau potable, car il y a eu une rupture de services avec des canalisations qui se sont retrouvées vides durant plusieurs heures.

La distribution de bouteilles d'eau se poursuit

Mardi soir, une canalisation à la sortie de la station de pompage a cassé mardi soir, privant d'eau potable l'ensemble des habitants. Depuis ce mercredi matin, la mairie de Jumilhac-le-Grand organise des distributions de bouteilles d'eau après avoir "réquisitionné" 1.500 à 2.000 packs d'eau dans les supermarchés des alentours. Les distributions se sont poursuivies ce jeudi et elles continueront jusqu'à vendredi midi, selon la mairie de Jumilhac, Annick Maurussane.

Les réparations réalisées par les agents de la commune

Les réparations sont provisoires et "on croise les doigts pour que cela tienne" déclare la maire. Si elle a géré l'organisation et la distribution des bouteilles d'eau, ce sont les agents de la commune qui se sont occupés de réparer la panne avec des pièces difficiles à trouver.