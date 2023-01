L’eau va coûter plus cher en 2023 dans la métropole de Nîmes

Après l’essence, après le gaz, après l’électricité, maintenant l’eau. Ouvrir le robinet va coûter plus cher, en 2023, à Nîmes. Les prix ont en effet augmenté au 1er janvier de 7% par rapport à l’an dernier. La décision a été prise fin 2022 par la métropole.

« En clair, une famille qui consomme 120 mètres cubes d’eau par an va devoir débourser entre 27 et 28 euros de plus que l’an dernier, confirme Jean-Luc Chailan, vice-président de Nîmes métropole, délégué au service public de l’eau. Mais nous ne sommes pas la seule. De nombreuses collectivités augmentent leurs tarifs, cette année. »

Sobriété au robinet

Ville voisine, Montpellier, par exemple, n’a pas décidé d’augmentation, cette année. La gestion de l’eau et de l’assainissement est assurée là-bas par une régie municipale. « C’est un cas un peu particulier, souligne Jean-Luc Chailan. Dans ce système, au-delà d’un certain cubage, il y a surfacturation, ce qui n’est pas le cas pour nous, à Nîmes. »

Reste que le vice-président de Nîmes métropole appelle aussi à la sobriété pour la consommation d’eau. « Ce qu’il faut surtout, c’est ne pas laisser couler le robinet pour rien ; ne l’ouvrir que pour se rincer, lorsqu’on se lave les dents, par exemple. Ce sont tous ces petits gestes auxquels il faut penser. »

