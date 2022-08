L'ultra-trail de l'Echappée Belle a été "une belle réussite" malgré une météo capricieuse

"C'est une belle réussite mais avec plusieurs frustrations." Voilà en quelques mots le bilan de l'Echappée Belle par son organisateur. La météo a été capricieuse pour cette 10e édition de l'ultra-trail.

Il y a eu beaucoup de pluie et de vent en montagne. "Les informations qui nous remontaient du terrain n'étaient vraiment pas bonnes. Sur Belledonne, c'était vraiment très mauvais. On a décidé de réadapter notre dispositif pour envoyer les coureurs sur des itinéraires de repli" explique Florent Hubert. Mais cela reste quand même une réussite, "'on n'a pas été contraint à l'annulation. Ça veut dire qu'on a réussi à trouver des solutions sans mettre en danger les concurrents."

2 350 inscrits et 650 bénévoles

Plus de 2 300 personnes se sont inscrites cette année et 650 bénévoles ont permis l'organisation de l'évènement. Il y avait 4 parcours proposés pour la traversée du massif de Belledonne. Le plus petit parcours est celui des crêtes qui fait 62 km avec 4 700 m de dénivelé positif.

Pour fêter cette dixième année, une course anniversaire a été ajoutée : le Du'o des Cimes qui est un mix des 4 parcours existants. Mais les conditions météo n'ont pas permis aux coureurs de suivre l'itinéraire initial. "Les concurrents ont fait qu'un tiers du parcours initialement prévu et les deux autres tiers, ils ont suivi le cours de l'Intégrale" détaille Florent Hubert.

Le plus long parcours est l'Intégrale : 149 km et 11 400 m de dénivelé positif. Il a été remporté par Jean-Marie Thévenard et Sarah Vieuille. "La victoire c'est la petite cerise sur le gâteau. C'est déjà une course contre soi-même avant tout. Après le classement, il passe au second plan. Même si ça fait vraiment plaisir" s'est réjoui le petit-frère de Xavier Thévenard, triple vainqueur de l’Ultra Trail du Mont-Blanc.

Un dépassement de soi

Ariane Verrier, 45 ans a parcouru les 84 kilomètres de la Traversée du Nord en 28 h 30. "La course en tant que telle a super bien débuté. Quand je suis arrivée à mi-course, j'ai commencé à avoir des petits soucis alimentaires. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai failli abandonner."

Finalement la coureuse est allée au bout de ses forces : "Mon mari et mes enfants étaient là pour moi. Les bénévoles m'ont chouchoutée. Ils ont réussi à me faire manger. Je suis repartie. Et j'ai réussi à finir." Ariane a passé la ligne d'arrivée 4 heures après ce qu'elle avait prévu. "Mais je n'ai aucune pointe de déception. Parce que la difficulté de la course et le fait que je sois vraiment allée au bout de moi même, ça l'emporte sur le reste. "