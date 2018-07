Laval, France

Depuis bientôt quatre mois, la ville de Laval tente de réduire sa facture d’électricité en réorganisant son éclairage public de façon progressive. Au fur et à mesure, les lampadaires sont éteints dans les quartiers pavillonnaires (hormis le centre-ville) à partir de 23h.

Une décision qui suscite l'inquiétude chez plusieurs riverains. Exemple, dans la rue Jeanne d'Arc située près de la gare, depuis le mois de juin les habitants ne sont plus éclairés entre 23h et 5h30. Denise, qui vit dans le quartier depuis plus de deux ans fustige la mesure "tout le monde trouve ça ridicule, on ne voit plus rien, je connais des personnes qui ont peur de sortir" avant d'ajouter "qu'il y a d'autres façons de faire des économies que de nous supprimer la lumière".

Quelques maisons plus loin, même sentiment d'incompréhension pour Gérard, depuis l'extinction des feux il constate même une augmentation des incivilités "on a retrouvé des crachats sur les voitures et des rétroviseurs cassés" précise-t-il. Des plaintes ont été déposées au commissariat.

De son côté, la mairie dit prendre en compte l'inquiétude des riverains. Des aménagements pourraient être faits début 2019, une fois que la réorganisation de l'éclairage public sera effective sur l'ensemble des quartiers de la ville.