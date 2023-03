"L'éco-terrorisme n'existe pas en France" estime le journaliste cérétan Sébastien Leurquin

Co-auteur avec Anthony Cortes du livre "L'Affrontement Qui Vient, de l'Eco-Résistance à l'Eco-Terrorisme ?" (ed. du Rocher), le journaliste cérétan Sébastien Leurquin n'a pas franchement été surpris par le déchainement de violences qui a entouré le week-end dernier la manifestation contre le projet de "méga-bassines" à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. "C'était un scénario attendu et c'est le scénario du pire qui s'est déroulé sous nos yeux. C'est double échec. A la fois ce lui de l'Etat qui n'a pas su prévenir ce qu'il s'est passé. Et à la fois celui des militants qui se sont engagés dans une voie violente. La crise climatique est en train de donner lieu a des affrontements de plus en plus violents entre deux camps antagonistes et irréconciliables".

"La vie humaine reste sacrée pour les militants"

Sébastien Leurquin a enquêté pendant plusieurs mois sur ces mouvements écologistes qui ont choisi la radicalité voire la violence au nom de la défense de l'environnement. "Il y a une véritable constellation écologiste qui se complète. France Nature Environnement ou Greenpeace restent des acteurs institutionnels qui se battent sur le terrain juridique et judiciaire pour essayer de faire changer les lois. Et à côté, vous avez une multitude de groupes comme Extinction Rébellion ou Dernière Rénovation qui sont plutôt sur des coups médiatiques. Et puis vous avez des groupes encore plus radicaux qui vont aller frapper sur le terrain pour contester des projets qu'ils jugent dangereux. C'est de cas des Soulèvements de la Terre à Sainte-Soline. L'inquiétude des autorités vient aussi du fait d'un rapprochement entre militants écologistes et ultra-gauche. On note une radicalisation des écolos et une écologisation des radicaux qui viennent surfer sur la vague écologiste. Ca inquiète beaucoup les services de renseignement".

L'Etat a d'ailleurs accru la répression et la surveillance autour des mouvements écologistes les plus radicaux. Le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin n'hésitait pas ainsi il y a quelques mois à employer le terme d'"éco-terrorisme". Un terme largement exagéré pour ce qui concerne la France estime Sébastien Leurquin. "Certes, il y a un glissement de certains militants vers des méthodes plus dures : jets de peinture, blocages ou sabotage. Mais il n'y a pas de risque d'un éco-terrorisme qui viendrait faire des morts. La vie humaine reste sacrée pour les militants. C'est une ligne rouge qu'il ne veulent pas dépasser".