L'école d'Hayange rouvre après la fuite de gaz, les écoliers invités à s'habiller chaudement

Les écoliers de l'école Les Mimosas du quartier du Konacker, à Hayange (Moselle), vont pouvoir retrouver leurs maitresses, ce mardi. L'établissement était fermé depuis 5 jours, suite à une fuite de gaz. L'entreprise ENGIE est toujours en train d'intervenir sur le réseau de gaz pour réparer la panne, mais une solution temporaire a été trouvée.

Une solution temporaire

La ville a demandé une chaudière mobile au fioul, elle est en train d'être acheminée ce lundi depuis Lyon et doit être en fonction dans la soirée. Les locaux doivent commencer à chauffer la nuit prochaine, et le Maire de la ville Fabien Engelmann précise : "avec le délai de mise en marche de la chaudière et que la bâtiment se réchauffe, les températures dans les classes seront légèrement plus fraîches qu’habituellement, mardi matin. Il est donc recommandé aux parents d’habiller plus chaudement les enfants, lors de leur retour en classe".

L'élu ajoute qu'il "s’agit là d’une solution temporaire, décision prise en accord avec la directrice de l’établissement, le temps que les travaux de réparation soient finalisés".