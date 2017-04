L'école de Montluçon fête la sortie de son 40 000e élève gendarme !

Organisée ce jeudi, la cérémonie de sortie de la 365e promotion de l'école de gendarmerie de Montluçon coïncide avec le 40 000e élève gendarme formé au sein de la caserne Richemont. Le Ministre de l'Intérieur, Matthias Fekl, a fait le déplacement pour l'occasion.

L'école de gendarmerie de Montluçon a encore reçu les honneurs de l’État français. Après les visites de Manuel Valls et Bernard Cazeneuve en 2016, le nouveau ministre de l'intérieur, Matthias Fekl, a fait le déplacement ce jeudi à la caserne Richemont. La cérémonie de sortie de la 365e promotion de l'école concernait la 10e compagnie, promotion «Gendarme Pelissier», présidée par le général d’armée Jean-Régis Vechambre, inspecteur général des armées.

Honneur et fierté d'être aujourd'hui aux côtés des nouveaux gendarmes de la 365ème promotion de l'École de @Gendarmerie de #Montluçon pic.twitter.com/KuFfUy1O19 — Matthias Fekl (@MatthiasFekl) April 6, 2017

40 000 élèves gendarmes formés depuis 1976

Ce déplacement ministériel était surtout chargé de symbole, puisque Montluçon fêtait pour l'occasion la promotion du 40 000e élève gendarme. L'heureux élu est un homme âgé de 27 ans. Marié, père de famille, il sera affecté dans la région du Val de Loire.En attendant, il a eu les honneurs d'être décoré par le ministère de l'intérieur.

Le ministre de l'intérieur Matthias Fekl à Montluçon - @ Ministère de l'intérieur

Créée le 1er août 1976, l’école est implantée dans la caserne Richemont, construite au début des années 20. Elle dispense notamment la formation initiale des élèves gendarmes (sous-officiers), mais aussi les réservistes, de plus en plus nombreux depuis les attentats qui ont frappé la France en 2015. La capacité de l'école de gendarmerie de Montluçon s'élève à 11 compagnies d'instruction (120 élèves par compagnie) et 263 personnels permanents d'encadrement et de soutien. Une grande fierté pour le colonel Claude Loron, commandant de l'école de gendarmerie de Montluçon depuis le 16 septembre 2015.