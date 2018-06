Trouver du travail quand on n'a pas de permis de conduire peut relever du casse-tête. Pour aider les jeunes de 17 à 30 ans à trouver du travail plus facilement, l'école de la deuxième chance du nord Franche-Comté va financer une partie du permis à la rentrée prochaine.

Franche-Comté, France

L'école de la deuxième chance dans le nord Franche-Comté aide les jeunes à passer leur permis. Un dispositif de financement du code de la route a été entériné pour la rentrée prochaine, en septembre 2018. L'idée, c'est d'aider les chercheurs d'emplois entre 17 et 30 ans à être plus mobiles, pour trouver du travail plus facilement. L'association accueille chaque année près de 170 jeunes dans le nord Franche-Comté.

Un jeune sur sept trouve un emploi grâce à l'école de la deuxième chance

L'école de la deuxième chance propose une aide à l'orientation, des stages, mais aussi des cours d'informatique, de français, ou encore de mathématiques. A Belfort, près de 7 jeunes sur 10 trouvent un emploi grâce à la structure. Pour améliorer encore ces statistiques, dans le nord France-Comté, à partir de septembre le code de la route sera financé, grâce à un partenariat avec la fondation EDF. Les jeunes pourront même, dans certains cas, bénéficier d'une aide pour les heures de conduite et le passage de l'examen du permis de conduire.

"Ils ont beau avoir l'envie et les compétences, certains jeunes ne sont malheureusement parfois pas retenus sur un poste parce qu'ils ne sont pas mobiles" - Alexandra Robert-Coffre, directrice de l'école de la deuxième chance dans le nord Franche-Comté.

La galère des sans permis

L'absence de permis peut constituer un réel frein dans le cadre de l'obtention d'un emploi; "Le bus, parfois, ne suffit pas, en fonction des horaires" explique Alexandra Robert-Coffre, directrice de l'école de la seconde chance dans le nord Franche-Comté. Anissié, 19 ans, confirme. La jeune femme, qui est accompagnée depuis mars par l'association, a trouvé en stage en boulangerie. Elle doit commencer à travailler tôt le matin, et à cette heure là, il n'y a pas de bus en circulation.

Il existe deux sites de l'école de la deuxième chance dans le nord Franche-Comté : l'un à Belfort, l'autre à Grand-Charmont. La prochaine rentrée aura lieu respectivement le 3, et le 10 septembre. Un accompagnement de 6 mois vers l'emploi est proposé. Vous pouvez contacter l'association par téléphone au 03 84 27 58 67.