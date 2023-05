L'école de police de Reims ouvre ses portes pour ses 50 ans

Malgré la pluie et l'orage, la fête n'a pas été gâchée ce samedi à l'école de police de Reims ! Les visiteurs ont pu découvrir les nombreuses activités et animations proposées. Entre autres : démonstration de la brigade canine, découverte du matériel des CRS, ou encore démonstration du RAID sur un go-fast, avec une explosion à la clé !

Démonstration d'une intervention du RAID sur un go-fast. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Beaucoup de familles - celles des policiers mais pas que - et de jeunes qui ont déjà envie de s'engager. Enzo, 12 ans, se rêve maître-chien après avoir vu les agents de la brigade cynophile, Lucie se voit bien intégrer la compagnie de CRS, comme son père. Estelle est venue avec son mari et ses enfants : pour elle, c'est une manière de voir la réalité du métier. "On ne connaît ce métier que via la télé, on sait que c'est un métier difficile, mais là ça montre l'aspect convivial avec des ateliers", explique-t-elle. "Et pour les enfants, ça leur permet de se rendre compte des différents secteurs dans la police !" Son petit garçon est justement venu en uniforme, pour se prêter au jeu.

Une vitrine pour recruter

Elrik, 15 ans, a déjà son plan tout tracé : "Je suis venu découvrir les métiers d'intervention, comme le RAID et la brigade canine, mais aussi voir les armes utilisées en manif car je voudrais à terme devenir CRS." Son parcours d'étude est déjà bien établi dans sa tête, mais il est venu échanger avec les agents : "Je viens prendre des informations, voir comment ça se passe, même si je connais déjà un CRS dans mon entourage qui m'a déjà bien expliqué son métier."

Jules, lui, hésite encore. Son meilleur ami Victor est déjà policier assistant et passe le concours de gardien de la paix, il cherche à le convaincre. "Je l'ai emmené pour lui montrer mon métier, et j'essaye aussi de le recruter", admet Victor en riant. Jules le reconnaît : "C'est intéressant, on découvre tout le matériel, les équipements, la formation. Et puis au-delà de ça, avec les polémiques qu'il y a en ce moment, au sujet des manifestations, les policiers ont une mauvaise image donc c'est bien d'échanger avec eux, pour voir ce qu'il en est vraiment." Casser les préjugés sur la police, c'est justement le but de cette journée portes ouvertes pour Tommy Vitz, élève gardien de la paix à l'école de Reims. "Quand je parle du métier de policier à des amis, ils ne connaissent pas les missions de la police. Pour eux ça se résume à arrêter les voleurs et faire des contrôles d'identité, souvent mal vus", déplore-t-il. "Pour moi, la police est assez mal vue, donc ça permet de donner une image plus concrète et réelle de la police."

C'est également l'objectif du commissaire divisionnaire Grégoire Monroche, également directeur de l'école de police de Reims. "L'école est insérée dans la ville, dans la cité, donc on ouvre nos portes pour montrer qui on est", déclare-t-il. "D'abord la police recrute donc avant de signer, il faut savoir où on s'engage. Notre équipe de recrutement est là pour répondre aux questions sur les différents métiers de la police, mais aussi les métiers plus techniques comme ingénieur ou technicien de la police technique et scientifique. On informe les gens sur les conditions de diplôme aux différents concours, les filières qui existent et les différents métiers."