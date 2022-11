L'école de Saint-Michel-de-Rieufret rebaptisée "école des trois colonnes" en hommage aux pompiers

Ce que l'on retiendra des incendies en Gironde cet été c'est le bilan record des 30.000 hectares de forêt brûlée mais c'est aussi un formidable élan de solidarité des girondins autour des pompiers.

Dans les communes sinistrées on a vu des habitants se mobiliser jour et nuit pour préparer des repas, donner à boire, offrir un logis. C'est le cas notamment à Saint-Michel-de-Rieufret dans le Sud Gironde. Cette commune de 700 habitants a servi de base arrière aux soldats du feu, ouvrant son église, sa salle des fêtes et son école.

Impulsé par le maire Jean-Bernard Papin, cet élan de solidarité a été relayé par de nombreux habitants.

Le soir après notre journée sur le front les habitants nous attendaient pour manger. On avait même droit à des massages - Jérôme Ader, pompier du SDIS des Yvelines

En signe de reconnaissance, le 6 novembre dernier, l'école du village a donc été rebaptisée "école des trois colonnes", référence aux trois colonnes de pompiers de la région parisienne qui se sont succédé à St Michel du 14 juillet au 8 août dernier.

