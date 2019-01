L'école de Sérigny ferme à la rentrée, "c'est la mort de la ruralité"

Poitiers, France

Sérigny et ses 314 habitants faisaient jusque-là de la résistance. Mais lors du Conseil municipal samedi dernier, le maire Marc Chaineau a annoncé la mauvaise nouvelle à ses administrés. L'école primaire de la Belle Indienne qui accueille des CM1 et CM2 est contrainte de fermer à la rentrée 2019.

C'est la mort de notre petit village

"On n'entendra plus les cris et les rires d'enfants", dit Yolène, la cantinière qui s'occupe également de la garderie, du ménage et du ramassage scolaire.

L'école de Sérigny dans la Vienne fermera définitivement ses portes à la rentrée 2019 © Radio France - Jules Brelaz

"Macron avait promis de ne pas supprimer d'écoles rurales"

Enseignante et maire-adjointe de Sérigny depuis 20 ans, Jocelyne Berthelot se dit "anéantie". "Cette école, mes grands-parents, mes parents y sont allés, j'y suis allé, mon fils y est allé... C'est la seule structure qui nous reste ; je me considérerai à la rentrée comme une élue d'une commune sinistrée".

Plus d'école, c'est la mort de la ruralité

"Il m'avait semblé entendre, pendant sa campagne, qu'Emmanuel Macron s'attacherait au maintien des écoles en zones rurales et ce qui se passe dans notre commune, c'est tout l'inverse."

La décision de l'Inspection académique "nous a été imposé, c'est un ultimatum, avec une logique de comptable", déplore l'élue. Avec moins d'une cinquantaine d'élèves répartis sur le RPI de Sérigny et Sossay, les effectifs ne permettaient pas le maintien d'un poste à la rentrée. Les élèves seront scolarisés à quelques kilomètres de là, à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers.

Comment remplacer les services publics qui disparaissent ?

