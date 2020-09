L'école de Soumans a une nouvelle maîtresse. Cela faisait trois mois que le regroupement scolaire Soumans- Bord Saint-Georges-Lavraufranche et la communauté de communes Creuse Confluence demandaient ce nouveau poste.

Soumans retrouve sa classe de CP ! Après avoir été supprimée à la rentrée 2019, une deuxième classe a rouvert ce jeudi à l'école de Soumans avec une toute nouvelle maîtresse. Il a fallu seulement trois mois au regroupement scolaire Soumans- Bord- Saint-Georges-Lavraufranche et la Communauté de Communes Creuse Confluence pour obtenir ce nouveau poste de la part de l'Inspection Académique.

Karine Bourdeau, une contractuelle de 27 ans a eu connaissance de son arrivée à Soumans seulement mercredi, soit la veille de la rentrée. " Je suis un peu stressée pour cette rentrée mais je pense que tout va bien se passer", précise-t-elle quelques minutes avant de rencontrer ses 14 futurs élèves de petite et moyenne sections. Mais le stress s'estompe rapidement. Les petits écoliers sont vite conquis par cette jeune femme dynamique, "cool et super sympa".

De nombreux nouveaux élèves inscrits pour cette rentrée 2020

Ce nouveau poste, le regroupement scolaire a pu l'obtenir en grande partie grâce à l'arrivée d'une dizaine de nouveaux élèves inscrits pour cette rentrée 2020. Un vrai soulagement pour le maire de Soumans, Jean-Claude Parnière. "C'est une victoire pour nous. Sans école, c'est la désertification des bourgs. Donc il faut tout faire pour garder nos écoles. Cela est notre préoccupation d'élu".

Une préoccupation aussi pour la communauté de communes qui s'est également investie dans ces pourparlers avec l'Inspection Académique. "Nous avons 40 élèves de plus de scolarisés pour cette rentrée. Ce qui donne 1040 élèves sur Creuse Confluence. Je suis heureux car ce n'est pas le cas de toute la ruralité du département de la Creuse. Souvent, on est face à des fermetures de classes, des effectifs en baisse. C'est toujours un désastre pour l'attractivité et l'accueil d'un territoire", précise Nicolas Simonnet, le président de la communauté de communes Creuse Confluence.