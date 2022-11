L'école de Teyran privée de chauffage depuis une semaine, 14 degrés dans les classes

Depuis plus d'une semaine, les élèves et les enseignants grelottent à Teyran. Le chauffage est en panne à l'école maternelle et primaire Jules Ferry. Il fait 14 degrés dans plusieurs classes et 12 degrés dans l'atelier.

L'école maternelle Jules Ferry à Teyran © Radio France - Adèle Chiron La chaudière de l'école Jules Ferry à Teyran (Hérault) est en panne depuis au moins une semaine. Alors qu'on commence à rallumer les radiateurs, plusieurs classes de l'établissement se retrouvent sans chauffage. Le thermomètre affiche 14 degrés dans les salles et 12 degrés dans l'atelier. C'est donc difficile pour les enfants de se concentrer et pour les professeurs pas facile de faire classe. "Un de mes élèves m'a raconté quand il est rentré chez lui, il est allé directement dans son lit pour se réchauffer" Selon les maitresses et des parents, ce problème technique a déjà été signalé pendant les vacances scolaires de la Toussaint. La mairie affirme de son côté avoir été mise au courant seulement jeudi 17 novembre. La cause de cette panne ? Une pièce défectueuse qu'il faut changer, mais l'entreprise attend toujours de la recevoir. En attendant qu'elle soit réparée, des chauffages d'appoint ont été achetés, puis installés en début de semaine dans les salles de classe.