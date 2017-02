L'école des Tamaris manifeste pour défendre son stade à Bollène Ecluse

Les parents d'élèves et les enseignants se rassemblent ce jeudi après-midi pour défendre le stade des Tamaris à Bollène, voué à devenir une zone commerciale.

A Bollène, un nouveau rassemblement est prévu devant le stade des Tamaris ce jeudi à 16h45.

Les parents d'élèves de l'école des Tamaris se mobilisent car la mairie a mis en vente sur internet ce stade pour 600.000 euros. La mairie envisage d'agrandir le centre commercial voisin.

Les parents d'élèves, les enseignants et les syndicats FSU, CGT et SUD se mobilisent pour conserver le stade. La cour de l'école ne permet pas de pratiquer les activités physiques. Le stade des Tamaris est le seul équipement à proximité dans ce quartier excentré et populaire de Bollène Ecluse.

"Sans ça les enfants ne peuvent rien faire - Keodavanh Ramirez, parent d'élève

Keodavanh Ramirez est la présidente des parents d'élèves de l'école des Tamaris à Bollène : "C'est la seule structure à proximité de l'école ! Sans ça les enfants ne peuvent plus rien faire. Les enfants à proximité ne peuvent plus y jouer, et les enfants de l'école ne peuvent plus de faire de rugby ou autres... ou l'utiliser pendant les temps périscolaires."

Keodavanh Ramirez Partager le son sur : Copier

C'est le seul équipement dans un quartier excentré de Bollène rappelle Sylvain Bartet, délégué départemental FSU : "C'est une mauvaise politique, qui ne va pas dans le sens du service public et de l'intérêt des usagers et des gens du quartier."

Sylvain Barthet Partager le son sur : Copier

Et si ce terrain était vraiment vendu, il y aurait bien la possibilité pour l'école d'utiliser les autres équipements bollénois.... mais plus loin : "Aller plus loin, il faut que les enfants prennent le car, soient accompagnés... Ca fait perdre du temps scolaire!"