L'école européenne supérieure de l'image de Poitiers déménage aux Couronneries en 2024

L'Ecole Européenne Supérieure de l'Image (EESI) déménage. À la rentrée 2024, les 170 étudiants n'auront plus cours dans le centre ville mais aux Couronneries. Un nouveau bâtiment a été spécialement conçu pour les besoins des étudiants en arts. Il fera 4.550 mètres carrés à l'intérieur et disposera aussi 2.400 mètres carrés à l'extérieur.

Le batiment sera construit sur l'emplacement des anciens locaux d'Enedis rue Marcel Paul dont la démolition est programmée dans les prochains jours. Les travaux démarrent en juin 2022.

Une construction en béton décarbonné et bois confiée au cabinet d'architecture COSA (Colboc Sachet architectures). Ils ont fait le choix d'une architecture "neutre esthétiquement" capable d'évoluer avec les pratiques artistiques des élèves.

École Européenne Supérieure de l'Image - EESI, Poitiers - © COSA

Les nouveaux locaux comprendront de nombreux ateliers de peintures, de sculptures, des salles d'expositions, un forum public ou encore un laboratoire d'image. Marc Monjou, le directeur général de l'EESI est très enthousiaste à l'idée de ce déménagement. "Ce déménagement va apporter des locaux adaptés aux pratiques artistiques d'aujourd'hui : des ateliers de production, des lieux d'accrochages mais aussi de nouveaux équipements avec un espace polyvalent ouvert, il y aura aussi notamment une agora", décrit-il.

La future École Européenne Supérieure de l'Image - EESI, Poitiers - © COSA

Selon lui, le choix du quartier des Couronneries pour ce déménagement (décidé sous la précédente municipalité) est très intéressant. "Cela va apporter aussi un renouveau dans la manière de situer l'enseignement supérieur en art. La culture est peut-être parfois perçue d'un peu trop loin et le fait d'avoir une école dans un quartier populaire comme celui des Couronneries va apporter beaucoup à nos étudiants", juge Marc Monjou. "On va être en contact direct alors que dans le centre ville, on n'a pas de lien immédiat, nous n'avons par exemple pas de galerie pour adresser les travaux artistiques réalisés par les étudiants. C'est un défi et un moment important pour l'école."

12 millions d'investissements

L'école est conçue pour être ouverte sur le quartier. "C'est ouvert aux habitants, ouvert au public, ça dynamise et ça donne de vie", estime Florence Jardin, présidente de Grand Poitiers. Pour elle ce projet va permettre "d'ouvrir le quartier des Couronneries".

Coût total du déménagement, 12,2 millions d'euros. Ce projet est financés pour la moitié par Grand Poitiers (6,9 millions) mais aussi par la région (2,5 millions), l'Etat (1,9 million) et le Fonds de concours Ville de Poitiers (900.000 euros).