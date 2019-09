L'école Martinet d'Offemont fait sa rentrée en chanson

Offemont, France

Une fois les bavardages achevés sous le préau, les élèves de l'école d'Offemont, dans le Territoire de Belfort, se mettent en ligne. Face à eux, il y a les petits CP. Les plus grands chantent pour les accueillir. Pour la troisième année consécutive, le ministère de l'Education nationale demande aux écoles, collèges et lycées de faire la rentrée en chanson. Les écoliers d'Offemont poussent la chansonnette lors de leur rentrée pour la deuxième fois.

"Ça me fait plaisir de chanter pour les CP"

L'école Martinet a choisi "La chanson hantée" d'Aldebert. Tous les élèves la connaissent par cœur. Ils l'ont appris l'an dernier et ils ont révisé un peu avant le petit concert. "Au début j'avais du mal à l'apprendre, confie Ines. Mais après c'est passé et j'ai réussi à l'apprendre."

"La chanson hantée" d'Aldebert interprétée par les écoliers de l'école Martinet d'Offemont Copier

Les monstres, les lutins, les bruits la nuit, cette chanson parle de leurs peurs d'enfant, celles en particulier des plus jeunes, qui viennent de quitter la maternelle pour passer en CP. "C'est la deuxième fois que je chante pour les CP, dit Ilian avec enthousiasme. Ça me fait plaisir et en plus, il y a ma cousine cette année." C'est aussi l'occasion d'intégrer ceux qui viennent d'autres écoles et parfois d'autres villes.

"J'ai trouvé que c'était un moment très sympa. Les enfants ont chanté tous à l'unisson, de tout leur cœur, raconte la chef d'orchestre Elodie Muller, enseignante en CP. Je pense que ça leur a fait très plaisir et ça permet de repartir sur des souvenirs de l'an dernier. Ça détend tout le monde et c'est un petit moment bien appréciable."