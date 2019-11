L'école maternelle de La Batarelle dans le 13e à Marseille, de nouveau privée de chauffage

Marseille, France

Pas de chauffage dans l'école maternelle de la Batarelle dans le 13e à Marseille. Des enfants qui même en classe n’ont pas quitté le manteau, des enseignants emmitouflés et des parents consternés : "c'est honteux! " s'exclame cette grand mère venue récupérer ses deux petites filles "laisser des petits de 3 ans comme ça pendant des heures dans une classe pas chauffée c'est une honte!" 7 degrés dans les classes à l'ouverture, 13 au plus chaud de la matinée, "j'espère que ça ne va pas recommencer comme l'année dernière "s'inquiète cette maman "on est resté des mois sans chauffage, malgré les températures basses, les élus s'en fichent, personne ne se donne la peine de faire quoique ce soit".

Un air de déjà vu pour ces élèves de la maternelle de la Batarelle

Et l’exaspération des parents est d'autant plus grande que l’école a déjà connu une panne de chauffage entre décembre 2018 et février 2019. Cinq semaines d’attente avant qu’une réparation soit effectuée. Un délai qui ne laisse rien augurer de bon pour Wilfried Pascal, délégué des parents d’élèves MPE13 "la panne pourrait provenir d'un tuyau dans le vide sanitaire. La chaufferie; elle, elle est toute neuve mais on n'a pas d'émetteur qui puisse émettre la chaleur! _c'est comme si on avait une Ferrari mais on n'a pas les pneus_, c'est dingue, c'est inexplicable, y'a qu'à Marseille qu'on voit ça!" Contactée, la Ville de Marseille a répondu qu'en attendant de réaliser un état des travaux à effectuer, des radiateurs électriques allaient être mis en place pour les jours à venir.