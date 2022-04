L'école Paul-Jean Toulet de Saint-Loubès accueille 6 enfants ukrainiens

A ce jour 559 enfants ukrainiens sont scolarisés dans l'académie de Bordeaux. Depuis 3 semaines des écoles, collèges et lycées de la Gironde accueillent des enfants qui ont fui la guerre. C'est le cas de l'école primaire Paul-Jean Toulet de Saint-Loubès où 6 enfants ukrainiens sont arrivés dans des classes du CP au CM1.

Reportage à l'école Paul-Jean Toulet Copier

A peine installés dans leur famille d'accueil ils ont pris le chemin de l'école de la commune. Au milieu de la cour ils sont encore un peu timides. Stas, 10 ans, est originaire de Kiev. Il était scolarisé au Lycée Français de sa ville : "je commence à m'habituer à l'école ici mais moi je voulais rester en Ukraine. Maintenant j'ai quelques copains, on joue au foot". C'est foot pour les garçons et "loup" pour les filles. C'est aussi en jouant que Margarita est devenue copine avec Juliette : "j'étais trop contente de la voir arriver dans ma classe. J'ai commencé à lui parler dès la première récré".

Ils ont eu beaucoup de chance de survivre - Juliette, élève de CE2

Les enseignants de l'école ne posent pas trop de questions sur la guerre. Aurélie, la maîtresse de Vassilissa, préfère se concentrer sur sa mission, lui apprendre le français :"on travaille beaucoup avec les gestes. J'utilise aussi des images pour qu'elle apprenne des mots en français. On sent qu'elle est de plus en plus à l'aise dans la classe et on entend même quelques mots en français. Je pense qu'elle est contente d'être à l'école."

Les parents de ses enfants ukrainiens eux aussi commencent à s'intégrer à Saint-Loubès, d'ailleurs certains ont déjà trouvé du travail et s'implique dans les associations de la commune.