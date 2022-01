L'école primaire de Trévérien devrait bientôt porter le nom de François Pinault

Après avoir donné son nom à des musées, le milliardaire François Pinault aura bientôt son nom apposé à celle d'une école en Ille-et-Vilaine. Son ancienne école primaire, située dans la commune de Trévérien, veut lui rendre hommage et saluer son engagement auprès du territoire. Car François Pinault ne semble pas avoir oublié le village où il a grandi, multipliant les aides et les dons depuis plusieurs décennies.

Coups de pouce pour les voyages scolaires, matériel informatique

Les écoliers de Trévérien bénéficient d'un équipement informatique dernier cri : l'homme d'affaires breton a financé l'achat d'abord d'ordinateurs, puis dernièrement de tablettes. "Il y a eu des imprimantes et des projecteurs vidéos", ajoute le maire du village, Vincent Melcion.

Le milliardaire aide également l'école a organisé des sorties scolaires : au musée des Beaux-Arts de Rennes, prochainement à Paris. Des élèves ont même pu aller à l'étranger : "Il y a eu un voyage à Guernesey et à Venise", se réjouit Céline. Pour permettre à sa fille d'aller en Italie, elle n'a eu à débourser qu'une centaine d'euros, le reste était pris en charge par François Pinault. "Ce sont des choses formidables, ça reste de supers souvenirs", lance Céline. Sa fille a non seulement assisté en avant-première à l'inauguration du musée de François Pinault à Venise, mais elle a aussi participé à de nombreuses activités sur place et ramené chez elle un masque vénitien. Céline salue cette opportunité d'autant qu'elle fait partie "d'une famille nombreuse, donc ce ne sont pas des trucs qu'on ferait".

Vincent Melcion, le maire de Trévérien © Radio France - Laurine Benjebria

Selon la municipalité, le milliardaire veut remercier l'école de la commune où il a étudié petit et rendre hommage aux instituteurs qui lui ont permis d'apprendre le français, à une époque où il ne parlait que le gallo.

Il faut dire que ces voyages, ces sorties mais aussi ce matériel informatique sont une réelle aubaine pour les 85 écoliers de la primaire, mais aussi pour les 918 habitants de la commune. "L'accès à la culture pour ces enfants n'aurait pas été le même si Monsieur Pinault n'aurait pas accepté d'aider", confie l'édile.

La rénovation de l'église

L'école n'est pas la seule à bénéficier des dons de François Pinault. Selon Gilbert, les habitants ont pu s'inscrire à deux voyages à Paris pour assister à des représentations théâtrales. Cet ancien élu municipal se targue d'avoir pu assister à des matches du Stade Rennais, car pendant deux saisons des billets en tribune Super U étaient réservés aux Trévérienais.

"C'est une fierté pour le village"

L'église de la commune a pu être rénovée grâce aux dons du milliardaire breton. "Suite à une visite qu'il a faite avec son frère, il s'est proposé pour aider à la rénovation", se souvient Vincent Melcion. Le maire assure ne pas avoir de détails concernant le montant des sommes engagées, mais elles ont permis "des travaux de peinture, de la maçonnerie, des petites choses diverses qui aident beaucoup la commune car ce ne sont pas des travaux qu'on aurait engagé avec nos moyens tout de suite".

Ces aides suscitent la jalousie de nombreux habitants des communes voisines. "Les voisins ont tendance à dire que le feu d'artifices du 14 Juillet, c'est François Pinault, que l'église c'est François Pinault, et bientôt ça va être si on a de belles routes c'est François Pinault", regrette Vincent Melcion. Pourtant l'élu est catégorique, "ce n'est pas ça du tout" et le village est autonome. "La commune de Trévérien ne vit pas au rythme de François Pinault, mais quand il vient proposer son aide elle est la bienvenue", conclut-il.