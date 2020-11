L'école Rubika de Valenciennes primée à Hollywood et présélectionnée pour les Oscars

028, c'est l'histoire d'un couple de touristes allemands en visite à Lisbonne coincé dans le célèbre tram n°28 qui devient fou avec en prime un bébé à gérer, imaginée par Otalia Caussé, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Antoine Marchand, Robin Merle et Fabien Meyran, six anciens étudiants de Rubika.

Un court métrage de cinq minutes qui a remporté 50 prix en 236 sélections, jusqu'à cette présélection inattendue pour les oscars. Otalia Caussé, qui a notamment écrit l'histoire, est encore sur son petit nuage.

C'est tombé un peu du ciel, et on était vraiment très très heureux, je pense que dans notre milieu on peut difficilement rêver mieux, c'est un peu le but ultime. Surtout pour des jeunes artistes comme nous, on est aussi heureux que surpris !