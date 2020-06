Municipales en Gironde : pour Noël Mamère, "l'heure est venue pour Bordeaux de devenir une ville écologique"

Noël Mamère l'ex-député-maire écologiste de Bègles n'est plus aux affaires. Ce qui ne l'empêche pas de venir mettre son grain de sel dans la crise sanitaire actuelle, avec son livre intitulé "L'Ecologie pour sauver nos vies". Et de livrer son analyse sur les élections municipales à Bordeaux.

Est-ce la crise du coronavirus qui est à l'origine de ce livre ?

Je l'avais commencé avant. Et je l'ai actualisé. Cette crise est révélatrice de notre fragilité et d'un système où tout est interdépendant qui peut mettre le monde par terre en quelques jours. Il était important d'ajouter cette réflexion à celle, plus importante selon moi, du dérèglement climatique. Il faut que l'on se mette dans la tête que l'on va sortir de cette crise mais que l'on devra affronter d'autres épisodes de ce genre. Nous nous rapprochons du monde sauvage et c'est ce monde sauvage qui est porteur de virus pathogènes pour l'homme. Le dérèglement climatique est à l'oeuvre (avec ses conséquences économiques, en terme d'inégalités sociales et en terme de migrations, de sécheresse, d'inondations...) et les jeunes générations devront régler cette question. Nous leur laissons un monde particulièrement cabossé. Il y a beaucoup d'efforts à faire et il ne faut surtout pas baisser la garde, pour mettre en oeuvre des politiques qui vont permettre à nos enfants de survivre sur cette planète.

D'où le titre de ce livre ? Est ce que écologie et relance économique (qui est devenue la principale préoccupation désormais), c'est compatible ?

Oui mais ça dépend de quelle relance économique on parle. Il est clair aujourd'hui que les villes devront se métamorphoser en fonction des mobilités qui vont changer. Il y a une montée en puissance du télétravail qui va permettre aux gens d'être plus souvent chez eux et d'éviter les transports. Le transports est une question essentielle, comme celle de la rénovation des bâtiments. Il faut aussi une agriculture qui ne soit plus dévastatrice. Ce qui passe par une réforme de la PAC et par une agriculture au plus près des villes. Donc, dans la perspective économique que proposent les écologistes, il y a plus d'espoir que dans le statu-quo actuel. C'est pour ça que je me bats depuis longtemps contre ceux qui disent que l'écologie est punitive. Non.

Vous avez toujours défendu l'écologie politique. Le moment est venu pour les écologistes de saisir le chances et de transformer l'essai alors que la bataille culturelle semble gagner puisque tous les programmes désormais se sont teintés de vert. On le voit avec les municipales...

C'est vrai que tout le monde se dit vert maintenant ! L'écologie devient attrape tout ! Mais les électeurs et citoyens ne sont pas idiots. Ils savent où sont les écologistes authentiques, ceux qui font des vraies propositions de rupture avec le libéralisme productiviste et inégalitaire. Alors une chance pour l'écologie ? Je dirais plutôt que l'écologie est une chance pour les Français. Et je ne peux que me réjouir, appartenant à une génération écologiste qui a été montrée du doigt, de voir que c'est devenue une préoccupation planétaire.

Sur les municipales à Bordeaux, Pierre Hurmic est arrivé au premier tour, juste derrière Nicolas Florian le maire LR sortant (avec 96 voix d'écart seulement). Peut-il l'emporter, ou l'alliance passée avec Thomas Cazenave de LREM, change tout ?

C'est jouable pour Pierre Hurmic. Car Thomas Cazenave a passé un accord de circonstances, près politicien, comme on le faisait dans l'ancien monde. Ce qui prouve que l'ancien monde est loin d'être éteint. Et cette alliance va beaucoup choquer l'électorat de Thomas Cazenave. Il va donc se reporter, je le souhaite en tous cas, sur Pierre Hurmic. Et puis il y a aussi tous ceux qui ne sont pas sortis de chez eux au premier tour et qui doivent comprendre que l'heure est venue pour Bordeaux de devenir une ville écologique et un exemple dans notre pays.