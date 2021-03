L'écrivain à succès Ken Follet fait un don important à la cathédrale de Dol-de-Bretagne

15 avril 2019, la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris s'effondrait lors d'un terrible incendie. Un drame qui a inspiré l'écrivain gallois Ken Follet. Dans un court récit intitulé "Notre-Dame", il a raconté l'émotion qui l'a traversé à ce moment-là. Ne souhaitant pas profiter de l'argent rapporté par ce livre vendu à 113.000 exemplaires, l'écrivain a succès a préféré reverser l'intégralité de ses droits soit 148.000 euros à la rénovation de la cathédrale de Dol-de-Bretagne en Ille-et-Vilaine.

"Fleuron de l'architecture gothique de Bretagne, la cathédrale Saint-Samson, classée au titre des monuments historiques depuis 1840, est très dégradée. Des travaux, pour un montant de 2,4 millions d'euros, ont été engagés en 2019 et devraient s'achever en 2024. La charpente et la couverture ne sont plus étanches, les balustrades en granit sont abîmées, certains parements doivent être remplacés ou consolidés, quatre verrières du XIIIe siècle, les plus anciens vitraux répertoriés en Bretagne, ne sont plus protégés", précise la Fondation de patrimoine, qui soutient la restauration de l'édifice.

La cathédrale Saint-Samson de Dol-de-Bretagne - Fondation du Patrimoine

"J’aime beaucoup l’ouest de la France, où je me rends régulièrement en villégiature et pour mes recherches. Il me tarde de suivre l’évolution du projet et de voir comment l’argent va être réinvesti," réagit de son côté l'écrivain gallois, notamment connu pour son livre "Les piliers de la terre" sorti en 1989 dans lequel il avait décrit l'incendie de la cathédrale de Kingsbridge.