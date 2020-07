L'écrivain arlésien Jean-Marie Magnan est décédé

Jean Marie Magan (à gauche) et Lucien CLERGUE lors du vernissage d' une exposition photographique et de la présentation d' un livre sur le toréro "EL CORDOBES" durant la féria de Pâques 2002

"Jean-Marie Magnan s'est endormi lundi soir paisiblement et c'est tout Arles qui est en deuil" écrit le maire, Patrick de Carolis. Ecrivain et afficionado, Jean Marie Magnan était né à Arles il y a 91 ans. Diplômé d'histoire du Moyen-Age et de psychologie, il interrompt ses études à 20 ans. En 1956,il rencontre Picasso et Jean Cocteau en compagnie d'un autre arlésien, le photographe Lucien Clergue.

On lui doit de nombreux ouvrages et articles sur la tauromachie. Il collaborait également aux principales revues taurines françaises et espagnoles ainsi qu'à des hebdomadaires et journaux littéraires, 'Les Cahiers du Sud' et 'Sud' notamment. Il est également l'auteur d'un ouvrage dédié à Juan Bautista, Jean-Baptiste Jalabert, le torero qui dirige désormais les arènes d'Arles. "La même place. Le même regard pétillant derrière ses lunettes. Les mains gantées. Et la présence de la douce Claude, sa fidèle et tendre épouse : c’est l’image que l’on gardera de Jean-Marie Magnan aux arènes d’Arles."

"Sa famille a souhaité des obsèques dans la plus stricte intimité poursuit le maire. Là, dans ce coin de cimetière d’Arles où Claude Magnan, son épouse a fait graver cet ultime poème d’Arthur Rimbaud : « Elle est retrouvée. Quoi ? L’éternité ! ».