L'écrivain corrézien Franck Bouysse "sidéré" par la réflexion des jeunes limousins sur l'après-coronavirus

Dans le cadre d'un projet artistique mené avec le Rectorat, l'écrivain briviste Franck Bouysse avait demandé à des lycéens de l'Académie de Limoges d'imaginer le "monde après l'épidémie de Covid-19". Aujourd'hui, il se dit bluffé par la réflexion de ces jeunes et la beauté des textes qu'il a reçus. L'auteur de "Né d'aucune femme" ou encore de "Grossir le ciel" était ce matin l'invité de France Bleu Limousin.

Franck Bouysse a d'abord été étonné par "les quelques centaines de retours" qu'il a eus sur cette opération. Il se dit par ailleurs impressionné par la réflexion "époustouflante" qui a mûri durant le confinement chez ces jeunes gens, partagés en deux catégories : les optimistes et les pessimistes. Les premiers "parlent d'environnement, estiment que tout cela va se réguler, que les humains ne seront pas stupides au point de détruire cette jolie planète" explique l'écrivain.

Des textes d'une beauté et d'une poésie magnifiques

Les pessimistes, eux, pensent qu'il est déjà trop tard, et imaginent un monde d'après parfois "_peuplé de zombis, d'un nouvel ordre à la Walking dead_" (NDLR : une série américaine dans laquelle un homme se réveille d'un coma et découvre que la population a été touchée par une curieuse épidémie qui a transformé les êtres humains en morts-vivants...). "Des gens contaminés, des parias, des micro-sociétés, on en arrive là aussi" dit Franck Bouysse en souriant devant tant d'inventivité.

Car le romancier corrézien a clairement été "_sidéré par une réflexion de cette profondeur là, et puis des textes d'une beauté et d'une poésie magnifiques_, je n'imaginais par cela, et encore moins le besoin de se livrer, cela m'a épaté,. Cela me rassure que ces jeunes là réfléchissent sur le devenir de cette humanité la, qui prend un drôle de chemin" dit encore Franck Bouysse.

Un livre en projet

Que vont devenir toutes ces réflexions ? "L'idée, avec Anne Laude, la Rectrice d'Académie, est de vraiment lire tout cela et de _faire un livre, quelque chose qui reste_, qui leur sera donné, et qui est quelque chose de concret, de formalisé, de cette expérience-là".

"Et puis je visiterai peut-être un ou deux établissements, dans les jours qui viennent" pour échanger sur le monde, l'écriture, et la littérature, a conclu Franck Bouysse, qui fut aussi, avant de devenir écrivain, professeur de biologie.