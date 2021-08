L'écrivain Gaspard Koenig à la rencontre de Berrichons pour dénoncer les complexités administratives

L'écrivain et philosophe Gaspard Koenig était dans l'Indre ce lundi 30 août pour rencontrer des citoyens, des membres d'associations, des chefs d'entreprises et récolter des cas concrets pour étayer son projet "Simple", qui vise à recenser des exemples de difficultés administratives.

Après avoir traversé le Berry à cheval l'été dernier, l'écrivain et philosophe Gaspard Koenig est de retour dans notre région. Cette fois-ci, son objectif est de défendre le projet "Simple", qu'il a lancé à quelques mois de l'élection présidentielle. Il s'agit d'une plateforme où il recense des cas concrets de citoyens qui racontent leurs difficultés face à l'administration, aux injections contradictoires, l'excès de normes, la bureaucratie...

Pour alimenter sa réflexion, Gaspard Koenig fait le tour de la France, à la rencontre des citoyens pour discuter de cette problématique. Il était dans l'Indre ce lundi 30 août. Il a sillonné le département avec le député LR Nicolas Forissier. Au programme : rencontre avec des responsables associatifs à La Châtre, échange avec des propriétaires de moulins, débat à Châteauroux sur le sujet du handicap, visite d'une exploitation agricole, échange avec des acteurs du tourisme et de la culture à Valençay, puis dîner avec des chefs d'entreprises.

Des cas concrets pour peser dans la campagne présidentielle

"Racontez-moi vos histoires de manière concrète", lance Gaspard Koenig, face à une petite dizaine de propriétaires de moulins et d'acteurs du secteur. Pendant plus d'une heure, le philosophe écoute, pose des questions, prend des notes, pendant que chacun expose sa situation et ses difficultés. "On essaie de nous imposer des travaux pour permettre la libre circulation des poissons et des sédiments, ce que nous trouvons absurde puisque les poissons ont toujours réussi à passer, résume Patrice Thibault, le propriétaire du moulin de la Grange, à Chabris. Ce sont des installations qui ont 800 ans, mais l'administration fait la sourde oreille, ne veut pas respecter les lois pourtant en vigueur qui protègent les moulins".

Il évoque des injonctions contradictoires entre les directives européennes et la loi française et confie se sentir "frustré, parfois incompris, parce que c'est difficile d'avancer dans un système administratif qu'on ne comprend pas toujours". C'est pour dénoncer ce type de situation que Gaspard Koenig s'est lancé dans ce tour de France. "Je me suis rendu compte que la question de la complexité administrative est une question primordiale dans la vie des gens, déclare le philosophe. C'est une question qu'on connait à Paris en politique publique, mais qu'on traite un peu avec dédain, comme la dernière roue du carrosse".

"Quand on installe les gens à une table, qu'on n'est pas trop nombreux, qu'on a une heure et demi, on parvient à les faire parler, explique-t-il. C'est toujours la même chose : au début ils ne savent pas trop par où prendre le problème, et puis il y a en un qui raconte une histoire, et ça rappelle une histoire à un autre et on peut tenir trois quatre heures". Des exemples concrets qu'il fera ensuite analyser par des juristes, avant de présenter des propositions fin octobre. Son but : mettre le sujet au cœur de la prochaine campagne présidentielle.

"C'est un vrai sujet, les gens n'en peuvent plus. Tout le monde a le sentiment que tout est complexe, lointain, qu'on est plus contrôlé qu'accompagné, estime le député Nicolas Forissier. J'ai pensé que c'était une bonne initiative de lui faire passer une journée dans l'Indre pour qu'il rencontre des acteurs très différents pour donner la réalité de notre vie dans le département, afin que les messages remontent, afin que notre voix soit entendue".