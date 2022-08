L'écrivaine tourangelle Lauriane Renaud, alias Irulaane, est décédée

La romancière tourangelle Lauriane Renaud s'est éteinte ce mardi 23 août, après un courageux combat contre un cancer. Combat qu'elle évoquait non sans humour sur ses réseaux sociaux. Lauriane Renaud avait enseigné les lettres au collège à Monts et Descartes, également au lycée Jean Monnet à Tours, avant de quitter l'Education nationale pour se consacrer pleinement à ses passions.

Professeure de théâtre, metteuse en scène à travers la compagnie Irulaane, elle se mit également à l'écriture et publia deux romans sous son pseudo Irulaane (Aiguille sous roche, Il était au moins une fois aux éditions BMR). "C'était une passionnée de littérature, une personne à la fois drôle et révoltée, talentueuse et très attachante" confie le comédien tourangeau Stéphane Titeca, qui a collaboré avec elle dans le cadre de classes-théâtre auprès d'enfants scolarisés. Lauriane Renaud participait également en tant que chroniqueuse à l'émission d'Alain Joly "J'serais pas étonné qu'on ferme", sur France Bleu Touraine.

Depuis le diagnostic de sa maladie, elle racontait régulièrement, sur les réseaux sociaux, et de manière parfois humoristique son quotidien marqué par la maladie. Dans son dernier message, publié il y a quelques jours, elle confiait que la lecture et l'écriture ont été la résilience et la motivation de sa vie. Ses obsèques auront lieu mardi prochain, à Antran, dans la Vienne.

France Bleu Touraine exprime ses condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches.