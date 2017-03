"L'Écrou TV", une nouvelle chaîne de télé débarque à la maison d'arrêt de Dijon

Non il ne s'agit pas d'une nouvelle chaîne de bricolage sur le câble! "L'Écrou TV" c'est le nom du tout nouveau "canal interne" de la maison d'arrêt de Dijon... Depuis ce vendredi après-midi, et son lancement officiel, cette chaîne est diffusée sur le canal 801 de la prison.

Cette nouvelle chaîne est accessible depuis les cellules des 270 détenus de la maison d'arrêt de Dijon. Il existait déjà un canal interne mais, créé dans les années 2000, il était devenu totalement obsolète et avait besoin d'un vrai toilettage! "L'Écrou TV" va désormais émettre du lundi au dimanche de 6 heures le matin à 5 heures le lendemain, quasiment 24h/24. Si une partie des programmes vient de boîtes de production ou de YouTubers -qui ont accepté de fournir gratuitement des contenus à la maison d'arrêt- une autre partie est réalisée par les détenus eux mêmes.

Clément Bordat, est employé par l'Administration Pénitentiaire depuis fin 2015 pour mener à bien ce projet de TV interne, il est intervenant vidéo - DISP de Dijon

L'intervenant vidéo est un jeune chef d'entreprise Dijonnais

Des détenus qui sont "coachés" par Clément Bordat. Un jeune réalisateur vidéo Dijonnais de 30 ans qui a monté son entreprise et qui intervient en prison pour le compte de l'Administration Pénitentiaire. Dans les tuyaux depuis fin 2015 la confection de cette chaîne a débuté il y a quelques mois, et va nécessiter deux à trois ateliers vidéos par an. A chaque fois les détenus sont environ 8 à 10. Clément leur apprend à réaliser des interviews, tourner des reportages et faire le montage des sujets. L'intérêt pour les détenus c'est que certaines émissions concernent de très près leurs préoccupations quotidiennes...

Cyril, détenu "journaliste" à L'Écrou TV

Cyril, 42 ans, l'un des détenus évoque les divers ateliers vidéos auxquels il doit participer cette année. "Pour l'instant on prépare des ateliers pour interviewer des SPIP ou des juges qui vont nous expliquer les aménagements de peines auxquels on a droit, ça va permettre à tous les collègues qui regarderont l'émission de voir quels sont les aménagements possibles et non pas d'entendre que les bruits de couloirs qui se contredisent parce que tous les cas sont des cas individuels".

Le programme de "L'Écrou TV" tel qu'il sera distribué aux détenus - DISP

Un projet financé par l'Administration Pénitentiaire

L'Ecrou TV" est un projet du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) et de la maison d'arrêt de Dijon. Un projet en très grande partie financé par l'Administration Pénitentiaire, à hauteur de 17 mille euros par an. Ses contenus sont adaptés au quotidien des détenus de l'établissement à travers notamment 14 émissions "évolution sport", "ça se passe ici", "le coin arrivant" ou encore "et si on sortait?" Des programmes multi-diffusés chaque semaine et qui doivent être renouvelés tous les mois.

D'autres chaînes de TV dans les prisons Françaises

Ce genre de chaîne de télé existent également dans d'autres établissements pénitentiaires. L'une des premières a été créée à la prison de la santé il y a plus de 10 ans. L'un des buts affichés c'est de permettre aux détenus de voir autres choses que les quatre mûrs de leurs cellules. La maison d'arrêt de Dijon compte 270 détenus pour 185 places, sur le quartier homme le taux d'occupation est de 180% en ce moment!

Parmi les personnes présentes à l'inauguration François Goetz (deuxième en partant de la gauche) Adjoint au Directeur interrégional et Christine Lopez, Directrice fonctionnelle du SPIP (première dame à gauche avec des lunettes) - DISP