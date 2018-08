C'est une belle réussite ! L'édition 2018 de l'opération "Ventoux contre le cancer" a rassemblé plus de 500 participants sur 2 jours et permis de collecter plus de 62.000 euros au profit de la recherche médicale contre le cancer. L'argent sera reversé à plusieurs structures de notre Région.

Mont Ventoux, Bédoin, France

Plus de 62.000 euros ont été collectés -contre 25.000 l'an dernier- grâce à l'opération "Ventoux contre le cancer" : 2 jours de marche, de course à pied et à vélo organisés par une fondation néerlandaise amoureuse du Géant de Provence et dont le but est d'aider financièrement la recherche médicale contre le cancer.

Un moment de solidarité et d'émotion

Cette 12ème édition a rassemblé plus de 500 participants (médecins, patients, familles, sportifs etc) dont une centaine de Français ainsi que des équipes engagées au nom de l'Institut Sainte- Catherine d'Avignon, Cami Sport et Cancer à Aix-en-Provence et l'Hôpital de la Timone à Marseille. L'argent sera redistribué entre les différentes structures aidées par la Fondation Mont Ventoux. Il permettra de financer des projets d'acquisition de matériel ou d'amélioration de l'accueil des patients.

Reportage à l'arrivée des premiers participants au sommet du Ventoux par Daniel Morin Copier

Roland Sicard président de l'Institut Sainte-Catherine d'Avignon : "on se met à la place des malades qui luttent" Copier

Nicolas André oncologue pédiatrique à l'Hôpital de la Timone à Marseille : "c'est un moment de solidarité et d'émotion" Copier

Médecins et patients... main dans la main pour vaincre la maladie © Radio France - Daniel Morin

Le bonheur de l'effort accompli en solidarité avec les patients © Radio France - Daniel Morin

Jusqu'au bout de ses limites... © Radio France - Daniel Morin