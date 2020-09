La mairie de Reims vient d'annuler officiellement le prochain Run in Reims. Les courses devaient se dérouler le 11 octobre.

L'édition 2020 de Run in Reims annulée

Les coureurs du Run in Reims en 2019, sous la pluie

La décision est finalement tombée : il n'y aura pas de Run in Reims cette année. Le célèbre événement, qui rassemble environ 15.000 coureurs chaque année a été annulé par la mairie de Reims : "C’est la mort dans l’âme que le Maire de Reims, Arnaud Robinet − en concertation avec Amaury Sport Organisation − a pris la décision d’annuler l’édition 2020 de Run In Reims", apprend-on dans un communiqué de presse.

Pour la mairie, il était impossible de maintenir cette journée de courses : "La dégradation de la situation sanitaire et les mesures qui en découlent ne permettant pas d’accueillir les concurrents dans les meilleures conditions. Il n’était pas non plus question de proposer aux participants une édition dévaluée."

Remboursement des inscriptions

Le communiqué précise que la municipalité remboursera bien le montant des inscriptions au cours des prochaines semaines.

La date du Run in Reims avait déjà été avancé d'une semaine en mars dernier. Le 10 kilomètres, le semi-marathon et le marathon devaient se courir initialement le 18 octobre, le jour du marathon de Paris, reporté à cause de la crise sanitaire. Finalement, les deux événements organisés par ASO sont annulés.