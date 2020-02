L'édition 2020 du carnaval de Nice sous le signe de la mode

Nice, France

Les 33 chars du carnaval - 17 pour rendre hommage à la mode, 16 pour les batailles de fleurs -sont en cours de construction, les costumes en fabrication dans des ateliers à Nice. 17 troupes du monde entier se produiront Place Masséna à l'occasion du carnaval. Cette année les commerçants niçois sont largement incités à participer avec quatre défilés de mode dans différents quartiers de la ville durant la période du carnaval, une grande braderie du 20 au 22 février, un concours de la plus belle vitrine.

Les tribunes et files d'attente des corsos carnavalesques et des batailles de fleurs seront animées cette année par une troupe de 80 artistes : les Falabracs du Roy. Cette année, pour la première fois depuis l'attentat du 14 juillet 2016, l'incinération du Roi Carnaval en mer aura lieu à nouveau, le 1er mars à 20 heures sur le quai des Etats-Unis, suivi d'un feu d'artifice

Les tarifs du carnaval

Le carnaval (or batailles de fleurs) est gratuit pour les personnes déguisées et détentrices d'une carte d'invalidité. Pour assister à une bataille de fleurs , comptez entre 10 et 26 euros, pour admirer le corso carnavalesque c'est entre 12 et 21 euros, c'est gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans.

Le carnaval, une industrie à l'année

Le carnaval de Nice "c'est une industrie structurée 12 mois sur 12" prévient le maire Christian Estrosi. Avec des familles de carnavaliers, des dessinateurs, des artisans qui travaillent à la fabrication des chars, des costumes, des décors. Le carnaval représente 30 millions d'euros de retombées économiques pour la ville, génère 1800 emplois, y compris dans la haute technologie, la modélisation 3D, etc. "Les thèmes choisis permettent de faire appel au mécénat, il y a 25 partenaires cette année, dont L'Oréal Professionnel, et son ambassadrice Flora Coquerel, ancienne miss France. Le budget du carnaval est identique à l'an dernier, c'est 6 millions d'euros" précise le maire de Nice.

Un événement placé sous haute sécurité

L'expérimentation de la reconnaissance faciale testée l'an dernier pendant le carnaval de Nice n'est pas reconduite, au regret du maire de Nice. La CNIL (la Commission nationale de l'informatique et des libertés) n'a pas donné son accord "malgré un rapport étayé que nous avons rendu. Nous avons expérimenté l'an dernier avec 2000 volontaires cette technologie. Les personnes passaient les portiques de sécurité, si elles n'étaient pas fichées, elles entraient plus rapidement, mais la CNIL s'oppose à ce que nous puissions le mettre en oeuvre."

Le carnaval est complètement ceinturé de panneaux occultants, des portiques de sécurité sont installés contrôlés par 200 agents privés. La pose des palissades se fera 6 heures avant les corsos et 1 heure après la fin des corsos.

Le croquis de la reine de la mode du carnaval de Nice © Radio France - Marion Chantreau