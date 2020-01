L'édition 2020 du guide Michelin, cruelle pour la Moselle

Le guide Michelin a distribué ses étoiles 2020 hier, mais il en a aussi enlevé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les inspecteurs du bottin gourmand ont eu la main lourde en Moselle. Le département, qui comptait neuf restaurants étoilés l'an passé, n'en a désormais plus que sept.

Moselle, France

Ce Michelin 2020 ne restera pas comme une année faste pour la Moselle. Aucune promotion pour nos restaurants figurant déjà dans le célèbre guide, et même deux tables qui disparaissent du palmarès. A Zoufftgen, au restaurant La Lorraine, le chef Lucien Keff l'avait déjà dévoilé samedi dans un émouvant message sur sa page Facebook. Il a reçu le coup de fil juste avant le service : l'étoile glanée par son père en 2006, qu'il avait réussi à conserver trois ans après avoir repris le flambeau lui a été ôtée.

Lucien Keff a du mal à digérer : "C'est un coup de massue", dit-il. "L'étoile, c'était celle de mon papa. C'est ça qui fait le plus mal." Mais il n'est pas étonné : "On rencontre de grandes difficultés depuis pas mal de temps. J'ai du mal à monter une équipe en cuisine, à être régulier. Beaucoup de facteurs économiques sont en jeu, on ne roule pas sur l'or, il faut faire du chiffre, remplir le restaurant et ça devient très compliqué." Il évoque notamment la difficulté à s'aligner sur les salaires luxembourgeois. Mais Lucien Keff ne veut pas rejeter la faute sur son personnel : "Le chef c'est moi. J'assume complètement la perte de cette étoile". Il se refuse pourtant à courir après. Ce qui compte pour lui, c'est "faire plaisir aux clients". Il a d'ailleurs reçu énormément de soutien sous son message Facebook, et promet de rebondir.

Sanction identique pour le Strasbourg à Bitche, où le chef Lutz Janish affichait fièrement l'étoile Michelin depuis 2009. Pour les autres figurant déjà dans le célèbre guide, c'est le statu quo. La Table de Christophe Dufossé à Metz, l'Arnsbourg à Baerenthal, l'Auberge Saint-Walfrid de Sarreguemines, Chez Michèle à Lamguimberg, Toya à Faulquemont, la Bonne Auberge à Stiring Wendel ou encore le Quai des Saveurs à Hagondange. La gastronomie mosellane peut au moins se consoler : le département reste, avec sept macarons, le plus étoilé de Lorraine.

Les Mosellans ont un manque de culture culinaire" - Frédéric Sandrini, chef du Quai des Saveurs à Hagondange

Et peut-être pas le public adapté. Selon Frédéric Sandrini, chef du Quai des Saveurs, "les gens poussent la porte de chez moi en pensant rentrer dans un palace. Leur attente est très dure (...) c'est monnaie courante, les clients qui arrivent, prennent la tranche de pain, tartinent de beurre et mettent le foie gras dessus ! Les Mosellans ont un manque de culture culinaire."