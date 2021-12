L'édition 2021 du marché de Noël de Montbéliard joue les prolongations

"On y réfléchissait depuis un moment, mais cette année s'y prêtait encore mieux. Puisque nos commerçants et artisans ont eu une année compliquée, c'était l'occasion de leur permettre d'exposer et de vendre leurs produits plus longtemps", explique Christine Schmitt, adjointe au maire de Montbéliard en charge du marché de Noël. Pour la première fois depuis leur création, Les Lumières de Noël de Montbéliard vont jouer les prolongations, après Noël, jusqu'au 28 décembre au soir.

Est-ce bien raisonnable, alors que les contaminations au Covid explosent et que les visiteurs viendront de se réunir en famille ? "Toutes les précautions sont prises : distanciation, masque, pass sanitaire", répond Christine Schmitt. "On est en plein air, on fait tout pour que les gens respectent les règles, ça s'est bien passé jusqu'ici et je ne pense pas que ce soit pire que dans les centres commerciaux par exemple", poursuit-elle.

Un démarrage compliqué

Les professionnels espèrent que le marché de Noël se terminera mieux qu'il n'a commencé. Les dix premiers jours n'ont pas été fameux, entre la météo exécrable, le télétravail et la crainte de la foule pour certains, "les stands de vin chaud enregistraient - 32 % de fréquentation. Aujourd'hui, ce chiffre est de - 20 %", détaille Alain Boutonnet, président du collectif Manifest.

L'Office de tourisme du Pays de Montbéliard constate également cette baisse de fréquentation, mais ce n'est pas une surprise selon Vanessa Le Lay, la directrice. "On s'y attendait, on savait que ce n'était pas une année comme les autres. Mais finalement, le bilan est plutôt positif. Les hôtels ont eu du monde le week-end, et même en semaine. En revanche, c'est compliqué pour les voyages en groupe, il y a beaucoup d'annulations", commente-t-elle.

L'adjointe au maire en charge du marché de Noël de Montbéliard souhaite également dresser un bilan positif, retenir notamment la venue de blogueurs ou encore de l'émission de cuisine de M6, visionnée par 1,4 millions de téléspectateurs. En revanche, les visiteurs étrangers sont aux abonnés absents. La clientèle de proximité ne devrait donc pas permettre de battre la fréquentation de 2019, avec 500.000 visiteurs.