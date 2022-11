Violences sexistes : "La situation s'est aggravée au Pays Basque" estime Michèle Berthier

Le Pays basque aussi s'apprête à marquer la journée internationale des violences faites aux femmes ce vendredi 25 novembre, avec notamment des manifestations à Bayonne et Hendaye. Le CIDFF organise ce jeudi une journée spéciale au Colisée à Biarritz, avec le spectacle Compte à rebours de Tiphaine D, entre 9h et 17h. Michèle Berthier membre du bureau du CDIFF a répondu aux questions de France Bleu Pays Basque.

Les violences faites aux femmes, qu'est ce que cela représente au Pays basque?

Michèle Berthier : L'an dernier, nous avons reçu 3198 demandes relatives aux violences sexistes et sexuelles. Cette année, le constat général partagé par les associations est que la situation s'est aggravée. Il y a plus de situations de violence et plus de personnes en souffrance. Les violences augmentent c'est pourquoi nous aussi avons augmenté nos permanences : 25 actuellement dans le département. Nous intervenons dans le Pays basque intérieur aussi, à Saint-Palais et Saint-Jean-le-Vieux. Les violences psychologiques ont également augmenté. Heureusement, il y a eu tout un travail national qui a fait émerger ces violences psychologiques, parce que pendant longtemps c'était considéré comme naturel et inné. Les femmes devaient être dominées et obéissantes.

Beaucoup de choses ont été faites. Quel combat reste-t-il à mener?

On a fait sortir de la sphère privée les violences sexistes, et d'autre part, ce qui a été considéré comme une affaire passionnelle, le viol. Depuis 1980, il est considéré comme un crime et puni par les assises. Ce sont des avancées. Nous avons rendu visibles les violences psychologiques, les violences sexistes du quotidien qui sont inacceptables. Grâce à Me Too, nous avons donné la parole aux femmes.

Des droits que l'on croit acquis peuvent être remis en cause, comme le droit à l'avortement aux Etats-Unis. Faut-il inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution?

Nous le demandons. Depuis 50 ans les droits des femmes ont évolué, tant contre les violences faites aux femmes, que pour l'égalité de salaires, et que pour l'égalité professionnelle. Cependant la montagne a accouché d'une souris. Quand on voit l'égalité professionnelle avec les lois de 1972, de 1983 jusqu'à la loi de 2015 pour l'égalité réelle des femmes, aujourd'hui, les femmes gagnent en moyenne 28 % de moins que les hommes. Il y a aussi des choses qui sont acquises, par exemple les conjoints qui sont évacués lors de violences faites aux femmes, c'est la loi de 2004.

Ici aussi ils sont pris en charge. C'est suffisant pour régler le problème?

Rien n'est suffisant car on a encore aujourd'hui 121 féminicides cette année en France. Nous en aurons plus que l'an dernier. Le nombre de violences a été multiplié par deux depuis 2017. Il y en avait 16 000, aujourd'hui, il y en a 34000. Ce n'est pas possible.

Il faut donc commencer la formation dès la maternelle?

Les lois ne suffisent pas. La formation doit commencer dès l'école maternelle. Le CIDFF intervient dans les écoles, mais c'est un saupoudrage car nous n'avons que trois juristes pour couvrir tout le département. Il faudrait que toutes les formations et tous les diplômes soient accompagnés d'une formation contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Il faudrait une justice avec plus de moyens. Les procès doivent être beaucoup plus actifs, parce que les femmes qui attendent un procès sont en danger. L'Espagne consacre trois fois plus de d'argent que la France pour lutter contre les violences faites aux femmes. Le nombre de féminicides a baissé de 25 chaque année depuis 2004.

