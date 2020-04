L'Education Nationale et la Poste veulent assurer la continuité du service public de l'éducation en Côte-d'Or comme dans tous les départements de France. Du matériel informatique mais aussi des cours et des devoirs par courrier postal vont être envoyés aux familles en "précarité numérique".

L'Education Nationale et la Poste se mobilisent pour garder le lien avec les élèves et leurs familles

"Dans le contexte d’urgence sanitaire lié au coronavirus et alors que toutes les écoles et l’ensemble des collèges et lycées sont fermés depuis le 16 mars -explique dans un communiqué le ministère de l'Education nationale- le ministère et La Poste resserrent un peu plus les liens qui unissent ces deux services publics aux familles, afin de garantir à tous les élèves et sur tous les territoires, la continuité du service public de l’éducation, en France métropolitaine et en Outre-mer".

Des ordinateurs et des tablettes envoyés aux familles

Et ça passe de manière très concrète par "une distribution sécurisée de matériels informatiques qui seraient disponibles dans les écoles et les établissements scolaires (tablettes et ordinateurs portables), en accord avec les communes, départements et régions, à partir de l’établissement scolaire qui gère l’inventaire de son stock attribuable et la liste des élèves bénéficiaires".

L'acheminement assuré par la Poste

Et pour éviter que les parents n'aient à se déplacer "les services de La Poste sont chargés de distribuer aux familles identifiées comme éloignées des dispositifs numériques, les colis contenant le matériel informatique préparés dans les établissements". Bien sûr il conviendra lors de ces distributions de matériel de respecter "les mesures de protection du dernier mètre, sans contact ni signature."

Des devoirs et des cours par courrier plutôt que par mail

Par ailleurs le ministère de l’Éducation nationale et La Poste via sa filiale numérique Docaposte "lancent une seconde opération permettant aux élèves en situation de déconnexion numérique de recevoir des devoirs par courrier postal". Cela passe par le dispositif "Devoirs à la maison". Il s'agit d'une "transmission hebdomadaire des devoirs préparés par les professeurs aux parents d’élèves des écoles, collèges et lycées qui n’ont pas d’accès aux outils numériques"

Possible de renvoyer gratuitement par retour de courrier

Les devoirs réalisés par les élèves pourront-être renvoyés gratuitement par retour postal.

La numérisation des devoirs sera favorisée pour "permettre leur diffusion dématérialisée et leur consultation par les professeurs concernés. A partir de la fin de la semaine, chaque établissement scolaire primaire et secondaire accrédité, pourra se connecter à la plateforme développée par Docaposte et ainsi déposer les devoirs qui seront imprimés, mis sous plis et adressés, par courrier postal, aux élèves en situation de déconnexion numérique".