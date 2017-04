L'égalité homme/femme dans la ville, est-ce possible ?

Dijon est-elle une ville créée par et pour des hommes ? Comment s'approprier la ville lorsqu'on est une femme ? Quel est l'impact de la ville sur le genre ? Une journée d'étude sur le genre et l'espace public avait lieu ce vendredi à la Maison des Sciences de l'Homme à la fac de Dijon.

Une conférence sur le genre et la ville ce vendredi à l'université de Bourgogne. La conférencière Corinne Luxembourg s'est interrogée sur l'appropriation de la ville par les hommes et les femmes, l'impact du paysage urbain sur les deux sexes. Elle a concentré son étude sur la ville de Gennevilliers, en région parisienne, d'où elle est originaire.

Des espaces "réservés aux hommes"

Et elle a rapidement fait le constat suivant : les hommes et les femmes ne s'approprient pas le territoire de la même manière. "Certains espaces sont "réservés aux hommes et d'autres aux femmes". Et tout ça participe d'une histoire culturelle du territoire, mais aussi de l'éducation et du passé de la ville. "Par exemple, la ville de Gennevilliers a un passé industriel, beaucoup d'hommes travaillaient donc dans la ville, pendant longtemps, dans le BTP ou bien la construction automobile, après la seconde guerre mondiale notamment", note la conférencière.

Maud Navarre, chercheur associée au centre Georges Chevrier de l'université de Bourgogne et Corinne Luxembourg, maître de conférence en géographie à l'université d'Artois © Radio France - Soizic Bour

A l'inverse, certains espaces ne sont investis "presque" que par des femmes : "On voit beaucoup de femmes lors des sorties d'école ou bien au supermarché, dans des fonctions reproductives", analyse Corinne Luxembourg. Les hommes, eux, "sont au bistrot, dans des fonctions plus statiques, ils circulent moins dans la ville", ajoute-t-elle.

Quelques avancées

Mais des avancées sont quand même notables en matière d'égalité hommes/femmes, souvent les villes profitent de la construction d'un nouveau quartier pour installer des plaques avec des noms de rues féminins, exemple à Dijon, avec la rue Olympe de Gouges.