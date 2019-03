L'égalité hommes- femmes en débat à la maison d'arrêt de Limoges ce vendredi

Limoges, France

Huit détenus de la maison d'arrêt de Limoges, deux femmes et six hommes se sont portés volontaires ce vendredi pour un atelier sur l'égalité entre les hommes et les femmes, encadré par le centre d'information sur les droits des femmes et des familles, en Limousin. Le CIDFF organise ce genre de rencontre depuis plusieurs années et cette fois la rencontre coïncidait avec la journée internationale des droits des femmes. L'occasion d'informer les détenus et de tenter de faire tomber quelques préjugés. Les échanges d'une heure et demie ont permis d'avancer un peu, mais aussi de constater qu'il reste du chemin à faire.