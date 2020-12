A cause du confinement, le diocèse d'Amiens a perdu 40% de ses recettes depuis mars

"Compte tenu de la fermeture des églises pendant une partie de l'année ou de la moindre fréquentation possible du fait des jauges mises en place, on est sur un ordre de grandeur de 40% à peu près de baisse de nos recettes pour l'année 2020." Cette dernière estimation a été réalisée par l'économe du diocèse d'Amiens. "On pourrait avoir un manque de 500 000 euros."

Claude Gautier, l'économe du diocèse d'Amiens Copier

Et Claude Gautier de citer tout ce dont les paroisses ont été privées depuis mars, "on a eu très peu très peu de baptêmes et de mariages célébrés. Les églises étant fermées, on ne peut pas y faire brûler des cierges, on a pas de quête le dimanche. Les grandes fêtes comme les rameaux, Pâques, la Toussaint, qui sont l'occasion de se retrouver et d'avoir des quêtes plus nombreuses n'ont pas eu lieu non plus." Et pour Claude Gautier, il n'y a pas non plus "d'élément qui permette d'imaginer d'inverser la tendance d'ici la fin de l'année", car les jauges dans les édifices sont maintenues, malgré la pression de l'Eglise Catholique.

La première chose dont on se réjouit c'est que l'on puisse célébrer la messe de minuit, c'est une vraie joie pour les fidèles mais de fait il va falloir s'organiser. Il y a un environnement général qui fait qu'il y aura de tout de manière moins de monde et des quêtes moins importantes pour cette fin d'année.

Cette baisse des recettes a t-elle déjà des incidences pour le diocèse ? "Oui", répond Claude Gautier qui explique qu'un "certain nombre de paroisses ont différé des projets de travaux, quelques dépenses d'entretien, des remises à niveau dans le patrimoine. Il y a aussi des chantiers plus importants qui vont être réexaminés sous le regard de l'évolution de nos recettes et du déficit que l'on aura pu constater en 2020", prévient-il. Parmi ces chantiers, il y a celui de l'église du Cœur Immaculé de Marie à Amiens. "Cette forte baisse des baisses peut remettre en cause dans la durée, pas sur le fond cette rénovation.

Les prêtres de la cathédrale d'Amiens comptent sur la générosité des fidèles, de retour à la messe Copier

Dans l'édifice le plus prestigieux du diocèse amiénois, en la cathédrale Notre-Dame, le prêtre Don Edouard souligne que "la générosité des fidèles s'est maintenue pendant les confinements grâce aux quêtes en ligne." En revanche, la fermeture de la cathédrale a entraîné une baisse de 50% des ventes de cierges qui comptent beaucoup dans le budget de la paroisse.