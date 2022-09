L'Église anglicane de Grenoble rend hommage à Elizabeth II

L'hymne national du Royaume-Uni "God save the King" résonne dans le centre œcuménique Saint-Marc à Grenoble. Accompagnés par des musiciens, quatre femmes et un homme chantent haut et fort devant la trentaine de fidèle réunis ce dimanche 11 septembre. Ils sont là pour la messe habituelle mais aussi pour rendre hommage à Elizabeth II, décédée le jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans. "Je n'ai pas encore l'habitude d'utiliser le mot roi au lieu de reine dans l'hymne", rigole Veronica, franco-anglaise installée sur le territoire depuis 50 ans. Après 70 ans de règne, difficile de passer à autre chose."

Gouverneur suprême de l'Église anglicane d'Angleterre

Prier et observer une minute de silence pour Elizabeth II fait aussi partie du programme. Un moment important pour tous les membres de l'association de l'Église anglicane de Grenoble. "Chez nous, le monarque est le gouverneur suprême de l'église anglicane d'Angleterre alors nous devons lui rendre hommage", explique David, président de l'association. Posé sur l'autel, un portrait d'Elizabeth II entouré de fleurs et d'un drapeau du Royaume-Uni. Ils auront peut-être bientôt chez eux le portrait du nouveau roi, Charles III. Ce dernier hérite de la couronne mais aussi de ce rôle lié à la religion. "Pendant sa proclamation, il a été très clair sur sa foi. Je sais qu'il va reprendre ce rôle avec sérieux", affirme David.

Les fidèles écoutent un discours avant une prière et une minute de silence © Radio France - Chloé Cenard

Un moment de réconfort

Au sein de cette église, il y a des Anglais mais pas seulement, Nigériens, Américains ou encore Kirghizes. Tous n'ont pas un attachement aussi fort à Elizabeth II mais peu importe. "C'est un jour un peu spécial aujourd'hui, alors si on peut réconforter ceux qui sont en deuil, nous ferons tout notre possible", confie Anneke, Néerlandaise installée à Grenoble depuis 2016. À ses côtés, Ruth, nigériane en thèse à Grenoble approuve d'un signe de la tête. "Mon pays fait partie du Commonwealth [ndlr : organisation intergouvernementale composée de 56 États membres qui sont presque tous d'anciens territoires de l'Empire britannique] donc son décès m'a beaucoup touché même si je ne suis pas anglicane à la base. Je pense que c'est important d'honorer sa mémoire et j'espère qu'elle repose en paix", conclut-elle.