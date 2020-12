L'Eglise catholique en difficulté dans le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron

L'Eglise catholique en difficulté financière. A cause des confinements et la fermeture partielle ou totale des églises, l'Eglise a perdu 90 millions d'euros en France selon le dernier rapport financier de la Conférence des évêques de France. La baisse des ressources (les quêtes, les kermesses et les offrandes) touche aussi le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Les 170 paroisses du diocèse de Bayonne ont perdu un cinquième de leur budget annuel : 1 million 500 000 euros en moins sur un montant global de 5 millions.

"Nous sommes en difficulté" l'évêque de Bayonne, Lescar et Oloron Marc Aillet

La messe du 13 decembre à la cathédrale sainte Marie de Bayonne © Radio France - Jacques Pons

Les paroisses ont perdu 40 à 45% de leurs ressources

Pour l'économe du diocèse, Philippe Long, il va falloir réaliser des économies dans l'immobilier, les presbytères, les logements. En revanche, la rémunération des curés ne sera par remise en cause assure l'évêque Marc Aillet.

L'économe diocésain Philippe Long