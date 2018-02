Lourdes, France

Un nouveau miracle reconnu à Lourdes par l'Eglise. "Observant que la guérison, fut soudaine, instantanée, complète, durable et reste inexpliquée dans l’état actuel de nos connaissances scientifiques", Mgr Jacques Benoît-Gonnin, l'évêque de Beauvais, a reconnu dimanche le caractère "prodigieux-miraculeux” de la guérison de Sœur Bernadette Moriau. Une religieuse franciscaine de 79 ans.

Guérie suite à un pèlerinage à Lourdes en juillet 2008

Soeur Bernadette Moriau, originaire de l'Oise, est entrée à 19 ans au couvent dans une congrégation de franciscaines et devient infirmière en 1965. Dès 1966, à 27 ans, elle ressent des douleurs lombo-sciatiques. Elle souffrira du syndrome de la "queue de cheval" pendant près de 40 ans, une maladie l'a rendue paralysée, elle avait perdu l'usage de des jambes.

En juillet 2008, elle participe au pèlerinage à Lourdes. A son retour en Picardie, Bernadette Moriau a de nouveau pu remarcher. La soeur aurait été guérie après avoir reçu le sacrement des malades.

"J'ai pleuré pendant plusieurs jours en me demandant ce qu'il m'arrivait"

"Je me suis effondrée, raconte-t-elle au micro de France Bleu. J'ai pleuré pendant plusieurs jours en me demandant ce qu'il m'arrivait. Je suis allée voir le docteur à 7h du matin en larme en lui disant « je ne sais pas ce qu'il m'arrive ? », il m'a examiné et je n'avais plus aucun signe clinique".

"Pourquoi moi ?"

"J'ai vu quatre médecins, qui ont été saisis de me voir comme ça, explique-t-elle. Aucun n'a mis en doute ce qui pouvait m'arriver, même s'ils n'étaient pas chrétiens. Pendant un certain temps, je me suis posée des questions, en me disant « Pourquoi Seigneur, pourquoi moi ? Il y en a tant qui sont plus jeunes que moi, qui sont handicapés ou malades... ». Moi, une personne âgée, je pouvais finir ma vie comme ça".

Le précédent miracle survenu à Lourdes (le 69e), la guérison en 1989 d'une Italienne victime de graves crises d'hypertension, avait été reconnu en 2013.