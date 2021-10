PHOTOS - L'église d'Arenc à Marseille tombe en ruines mais son projet de rénovation n'est toujours pas clair

Cela fait 40 ans que l'église d'Arenc, quartier de la Villette dans le 3e arrondissement de Marseille, est fermée au public. Et autant de temps qu'elle tombe en ruines. Pourtant, le conseil départemental a promis de la rénover avec l'aménageur public Euromed quand il l'a achetée au diocèse de Marseille en juin 2018. Pour en faire quoi ? Personne ne sait.

Le but, au départ, était d'en faire un espace de co-working ou une galerie d'art mais "ce sont des projets magnifiques mais sont-ils réalistes ? Où est-ce des projets pour nous faire patienter en attendant qu'elle s'effondre ?" se questionne l'ancien président du comité d'intérêt de quartier de la Villette dans le 3e arrondissement de Marseille, Alain Bureau.

Il s'inquiète : "Nous on ne voudrait pas qu'on la supprime pour en faire des immeubles" même si elle est inscrite au Plan Local d'Urbanisme comme un élément qu'il est interdit de détruire. "On veut garder un espace vert ! En faire un endroit accueillant pour les gens du quartier" défend Alain Bureau.

Un projet qui n'avance pas

Trois ans après le rachat de l'église, seule l'étude pour évaluer ce qui peut être gardé du bâtiment vient d'être lancée par le conseil départemental. Le conseil départemental refuse de répondre aux questions sur ce sujet.

Pourtant, Anthony Krehmeier, le maire du 2eme et 3eme arrondissement de Marseille s'impatiente : "si on a vraiment un projet on n'attends pas trois ans avant de lancer une étude. Je pensais naïvement que quelqu'un s'en était inquiété." De plus que, "plus on attends, plus ça va coûter cher de la rénover."

Laurent Charignon, du diocèse de Marseille, ne s'en fait pas et garde confiance envers le conseil départemental "qui s'est engagé à maintenir la coque de cette église. Je ne vois pas pourquoi je penserais le contraire."

Alain Bureau, ancien président du comité de quartier de la Villette, s'inquiète de voir construire un immeuble à la place de l'église d'Arenc. © Radio France - Morgane Guiomard

Le conseil départemental a promis de rénover l'église d'Arenc à son rachat au diocèse, il y a trois ans. © Radio France - Morgane Guiomard