L'église de Brain-sur-les-Marches est fermée depuis des mois après l'effondrement d'une partie de la voûte

Quelles aides pour le patrimoine religieux en France dans les petites communes. Le président Emmanuel Macron doit faire des annonces ce vendredi pour venir en aide aux églises et édifices menacés. Une aide serait justement la bienvenue pour l'église du Cardinal Suhard qui commence à s'écrouler. Depuis avril dernier, l'édifice de Brain-sur-les-Marches, dans le sud-ouest mayennais, lieu de naissance du cardinal, est fermé à cause d'un éboulement. Une fissure a fait tomber un bout de la voute et le reste menace de s'écrouler.

"La charpente est pourrie"

Dans l'entrée, il y a de la poussière par terre, des planches également et un peu plus loin, dans le coin à droite du cœur, un échafaudage et ce fameux trou dans la voute. Tout est parti d'une fissure. "Le maçon qui a attaqué les travaux a ouvert la voûte et a découvert que la charpente était pourrie", raconte Vanessa Sorieux, la maire de la commune, "sur ses conseils, j'ai fait venir un diagnostiqueur, un charpentier et les devis s'élèvent à un montant plus élevé que prévu". Elle prévoyait 2.500 euros de travaux, les dégâts dépassent finalement de plus de 12.000 euros. "Si je peux trouver d'autres financements ailleurs, j'apprécierais autant", ajoute la maire, "sachant que l'église est fréquentée une fois par semaine pour plusieurs événements, il fallait agir".

Un petit Jésus sur sa croix a même perdu un bras dans l'éboulement, c'est un bout de la commune qui s'écroule pour Catherine, une habitante. "Ça fait un petit pincement parce que cette église elle est modeste, elle est toute mignonne et elle est vivante grâce à son cœur et pas par les ornements et je trouve que ça lui donne une valeur encore plus fondamentale", décrit-elle.

Un des bras de Jésus sur une croix s'est détaché après l'effondrement d'une petite partie de la voûte. © Radio France - Alexandre Frémont

Le clocher et l'église sont des repères

Catherine se souvient même que plusieurs personnes se réfèrent à l'église pour indiquer où ils habitent. Christophe, lui aussi attaché à l'édifice, se souvient que son grand-père se fiait au clocher pour savoir l'heure qu'il était, "aujourd'hui quand j'entends sonner, je sais l'heure qu'il est, un clocher, c'est un repère". Henri, un autre habitant et l'un des gardiens des clés de l'église, y voit plutôt un avertissement. "On a un coup de semonce si on peut dire avec ça, mais il faut en profiter pour faire toute une expertise avec un architecte de la situation et mettre en face les finances", estime-t-il.

Il y a de l'humidité sur les murs, des fissures partout et la tribune située au-dessus de l'entrée menace, elle aussi, de s'effondrer. Alors pour sauver leur joyau, ces habitants sont en train de monter une association et espèrent récolter des dons. Une personne de la Fondation du Patrimoine est passée pour évaluer les dégâts, elle doit rendre son rapport dans les prochains jours.

Les gravas sont encore sur un banc, juste en dessous de là où la voûte s'est effondrée. © Radio France - Alexandre Frémont

Le budget pour réparer dépasse de plus de 12.000 euros pour la commune. © Radio France - Alexandre Frémont